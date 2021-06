Sverige ute av EM etter skjebnesvangert rødt kort – ekspertene helt uenige

Sverige-Ukraina 1-2

Se all dramatikken i videovinduet øverst.

Sverige hadde flere sjanser til å avgjøre åttedelsfinalen mot Ukraina i ordinær tid, men måtte ut i ekstraomganger.

Der gikk det galt tidlig når midtstopper Marcus Danielson ble utvist.

Med ti menn handlet det kun om å overleve til straffesparkkonkurannsen for Sverige. Det så de lenge ut til å klare.

Men på overtid av andre ekstraomgang dukket Artem Dovbyk opp og stanget Ukraina til kvartfinale.

Nå venter England på Stadio Olimpico i Roma lørdag for Ukraina, mens svenskene er ute av mesterskapet.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson var en slagen mann etter nederlaget,

– Det er det sureste jeg har vært med på i fotballsammenheng. Det er så fryktelig og brutalt at det kan ikke være verre når vi snakker om idrett, sier han til TV 4.

– Jeg har gitt ham en klem, sier Andersson om Danielson mens han kjemper mot tårene.

– Det er klart at det røde kortet gjør det vanskelig. Men jeg har ikke sett situasjonen. Jeg vet ikke. Det er tøft. Vi har hverandres rygg, men i blant må det få gjøre jævlig, jævlig vondt, sier Sebastian Larsson.

Ekspertene helt uenige om det røde kortet

Marcus Danielson har storspilt i tospann med Victor Lindelöf i det svenske forsvaret under dette mesterskapet, men i første ekstraomgang, på stillingen 1-1, fikk midtstopperen marsjordre etter en vill og uvøren klarering som gikk hardt utover Artem Bjesiedin.

Dommer Daniele Orsato ga først gult, men viste det røde instinktivt etter å ha tatt en titt på VAR-bildene.

- Det vil ikke være mange røde kort i dette mesterskapet som er klarere enn det der, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

- Nok en gang viser VAR hvorfor det er så viktig, for det er jo utrolig at ikke dommeren deler ut et rødt kort på den med en gang.

– At ikke han gjør det med vilje har ingen verdens ting å si. Det er rødt kort 365 dager i året. De som mener at det røde kortet var feil, bør melde seg på dommerkurs så fort som mulig.

Men ikke alle er enig med Mathisen.

– Det er ikke et rødt kort. Latterlig, skriver BBC-profil Gary Lineker, noe som bifalles av Brede Hangeland.

TV 4s ekspert Hasse Backe melder på sin side at utvisningen er «krystallklar».

Forsberg ble historisk

Emil Forsberg har hatt et fantastisk EM og mot Ukraina sto han for den viktige 1-1-utligningen like før pause. Det var hans fjerde mål i mesterskapet – dermed ble han den første svensken noensinne til å score fire mål i et EM.

Da hadde allerede Oleksandr Zintsjenko sendt Ukraina opp i ledelsen.

Manchester City-stjernen har på sin side ikke hatt et stort mesterskap, men etter 27 minutter hamret han inn 1-0 og feiret med en hissig hysjefeiring – trolig myntet på sine kritikere i hjemlandet som har latt ham gjennomgå etter tapet mot Østerrike.

Forsberg var nesten umulig å få has på for det ukrainske forsvaret, og i andre omgang banket han først ballen i stolpen, før han litt senere skrudde ballen i krysstverrliggeren etter en flott enkeltmannsprestasjon.

Flere mål ble det imidlertid ikke etter 90 minutter, og dermed måtte man ut i ekstraomganger.

Svenskene vant gruppen sin og var på forhånd regnet som favoritter. Ukraina karret seg videre fra gruppespillet etter to tap og en 2-1-seier mot Nord-Makedonia.