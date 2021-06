Mistenksomme naboer ringte politiet da de så hva langrennsprofilen drev med

Britiske Andrew Musgrave er bosatt i Trondheim, og opplevde denne uken alle langrennsløperes store mareritt: Innbrudd i sportsboden sin.

Det var en nabo som varslet Musgrave om at to kvinner hadde forsynt seg av innholdet i boden hans, og sammen la de på sprang for å komme i kapp med de frekke tyvene.

Ble selv mistenkt

Innbruddstyvene fikk panikk og slang alt tyvegodset fra seg før de forlot åstedet i hui og hast.

Da oppga Musgrave og naboen jakten og ringte politiet. Men dramaet var ikke over av den grunn, forteller en lattermild Musgrave til TV 2.

– Det beste var at naboen løp etter den ene kvinnen og oppdaget at hun kastet noe i en hekk. Etter at vi hadde ringt politiet gikk vi tilbake til den hekken for å lete etter det hun kastet. Det viste seg bare å være noen spraybokser og annet rask, men det så sikkert litt spesielt ut at vi drev og rotet i hekken.

– Så da ringte noen politiet og meldte inn at to menn oppførte seg mistenkelig i et nabolag i Byåsen!

De to gode naboene forble imidlertid ikke lenge i politiets søkelys. Misforståelsen ble raskt oppklart og Musgrave kunne konsentrere seg om å få et overblikk over skadene.

Stjal skrutrekker og fem år gamle joggesko

De viste seg heldigvis å være langt mindre enn antatt. Boden var riktignok endevendt, men lettet – og ikke så rent lite forbløffet – kunne langrennsprofilen konstatere at tyvene hadde fått en svært mager fangst.

– De stjal en bag som inneholdt en skrutrekker og noen slitte, fem år gamle joggesko, sier briten på klingende trøndersk.

– Det er helt utrolig. Jeg skjønner at de ikke tok sjansen på å gå rundt i byen med dyre toppturski, men jeg hadde blant annet noen helt nye joggesko og skisko som de ikke rørte. Jeg skjønner det ikke.

I tillegg hadde Musgrave også noen helt spesielle ski liggende i boden.

– VM-skiene mine ligger der. Men jeg tør ikke å la dem ligge der lenger nå. De skal jeg sove med i sengen de neste dagene, sier han og ler.

For da briten skulle låse døren, oppdaget han hvordan innbruddet kunne skje. Tyvene må nemlig ha fått kloen i nøklene hans tidligere på dagen.

– Det mest kostbare blir å skifte lås på alle dører. Det er det som blir jævlig dyrt.

Musgrave forteller at han skal ned og rydde i boden etter intervjuet.

– Det var så mye rot i boden at jeg må bruke mange timer på å rydde. Men det var kanskje på tide uansett. Den var veldig rotete.