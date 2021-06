Norge får 30 prosent flere vaksinedoser i sommer

Vaksinekoordinator Richard Bergstrøm sier til TV 2 at vi kan vente oss 600.000 flere vaksinedoser i sommer, enn tidligere forventet. – Kan føre til raskere gjenåpning, sier statsminister Erna Solberg.

Folkehelseinstituttet (FHI) har helt siden vaksinasjonen i Norge startet jobbet ut fra et estimat over hvor mange vaksinedoser Norge vil motta.

Tirsdag kveld har TV 2 fått bekreftet at antallet vaksinedoser vi mottar gjennom sommeren vil bli høyere enn tidligere ventet.

– Norge kan vente seg store ekstraleveranser av vaksiner de neste ukene, sier vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

600.000 flere doser

Richard Bergström sier tirsdag kveld at det foregår en ny omfordeling av vaksiner i EU-systemet, som i løpet av den nærmeste tiden vil gi mer konkrete tall.

Men allerede nå sier han at vi kan vente oss så mye som 15 prosent flere vaksiner enn ventet i juli.

I august vil vi kunne motta så mye som 30 prosent flere vaksiner enn ventet.

Dette utgjør totalt 600.000 ekstra doser, i forhold til det opprinnelige estimatet fra FHI.

– Mye av årsaken til dette er at flere europeiske land ikke trenger flere doser, enten fordi de har kommet langt i vaksineringen, eller fordi befolkningen er skeptiske til vasksinen og ikke vil ta den, sier vaksinekoordinatoren.

– Det er sånn at for eksempel Romania ikke tar inn nye doser. Det vil si at Norge, Sverige og andre får litt mer, sier han.

De nye vaksinedosene kommer på toppen av de ytterligere 600.000 Moderna-dosene det for et par dager siden ble bekreftet at Norge vil motta.

– Gledelig

Statsminister Erna Solbeg sier til TV 2 tirsdag kveld at nyhetene er svært gledelige.

– Vi er nå på og har gjort det klart i europa at vi er interessert i å kjøpe flere doser, sier hun.

– Er du bekymret for hvordan man skal klare å få tak i nok folk til å vaksinere i sommerferien?

– Norske kommuner har gjort en fantastisk jobb, og jeg tror det er mange som med glede stiller opp for å vaksinere når vi får flere doser, sier hun.

Hun sier at de gode nyhetene vil kunne få betydning for gjenåpningen av landet.

– Det betyr jo at vi sannsynligvis kan ta inn halen på slutten av dette raskere. Det vil kunne føre til at vi blir fullvaksinerte tidligere. De siste restriksjonene våre vil da kunne tas ned raskere, men akkurat nå er vi mest bekymret for delta-varianten, samt reising i Norge, og hvordan det vil slå ut gjennom sommeren, sier Solberg.

God dekning

I det ferskeste vaksinescenarioet anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at alle mellom 18 og 41 år, altså aldersgruppen som er sist i vaksinekøen, vil få tilbud om første vaksinedose innen september.

Hvordan den nye leveransen vil slå ut på scenarioet, er foreløpig ikke avklart.

Denne uka ble det kjent at over 90 prosent av nordmenn har takket ja til tilbudet om koronavaksine, en oppslutning som kan gi Norge verdens beste vaksinedekning.

Norge bruker nå kun vaksinene fra Pfizer og Moderna. AstraZeneca og Johnson&Johnson er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.