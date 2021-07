– Fokuset var på å være syk. Nå er fokuset på å være toppidrettsutøver

Som liten var det viktig for Nora Korneliussen å utnytte de gode dagene mellom sykehusoppholdene. Nå er drømmen nådd - noe hun aldri trodde hun skulle klare.

– Systematisk, målrettet og jeg kjører på helt til det er ferdig.

Slik beskriver Nora Korneliussen seg selv.

TV 2 møter 22-åringen i Fokus bordtennishall på Manglerud. En hall der hun trener uttalelige timer for å bli bedre hver dag.

– Jeg føler jeg lever et helt annet liv enn da jeg var liten. Fokuset var på å være syk og det å være kronisk syk. Nå er fokuset på å være en toppidrettsutøver, forteller Korneliussen.

35 operasjoner på 13 år

For at 22-åringen skulle bli toppidrettsutøver var ikke gitt.

– Hvis noen hadde spurt meg for ti år siden så hadde jeg aldri trodd det var mulig. Og det hadde ingen andre trodd heller, tror jeg.

Da moren var gravid med Nora fant legene ut at Nora hadde vannhode - en tilstand med opphopning av hjernevæske i hjernens hulrom som fører til forhøyet trykk i hjernen.

TØFF START: Nora Korneliussen hadde en tøff start på livet da hun ble født med vannhode. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg ble operert første gang da jeg var ca. to måneder gammel og fikk satt inn det første drenet. Det varte ikke så lenge...

Jenta fra Svelvik måtte operere hele 35 ganger fra hun ble født til hun var 13 år. Dette var fordi drenet ble tettet eller defekt. I senere tid fikk hun også påvist halvsidig cerebral parese.

For foreldrene og for Nora var det viktig å utnytte de gode dagene så godt de kunne.

– Jeg tror vi bare fant ut at vi måtte kjøre på de gode dagene vi hadde. Så ble det gradvis lenger og lenger mellom hver operasjon og da kunne jeg leve mer normalt.

– Jeg ble inkludert

Utfordringene har aldri satt en stopper for et aktivt liv for Nora. Hun forteller om foreldrene som tok henne med på mange turer da hun var liten og lot henne prøve ut forskjellige ting.

– Jeg dro på rideleir like etter jeg hadde operert en gang. Vi hadde ikke tatt ut stingene en gang og jeg hadde fortsatt bandasje på hodet, men det var virkelig verdt det.

AKTIV: Nora Korneliussen satset lenge på riding før hun ble bitt av bordtennis-basillen. Foto: Privat.

– Hvor viktig har idretten vært for deg?

– Det har vært kjempe viktig. Jeg prøvde ut de samme tingene som alle vennene mine gjorde og det falt helt naturlig å bli med på alt. Jeg ble inkludert og det ble ikke så store forskjeller.

Opp gjennom årene har hun hatt flere opphold på Beitostølen Helsesportsenter der hun fikk prøve seg på forskjellige idretter. Teater, tennis, turn og ridning var noen av idrettene Nora drev med som liten.

Det var også der hun ble introdusert for bordtennis i 2011, og i 2015 ble hun tatt opp på landslaget i «Tokyo-gruppa».

TOK SATS: Nora Korneliussen valgte å satse på bordtennis i 2015 da hun ble tatt opp på landslaget. FOTO: Frode Sunde / TV 2.

– Jeg har vært gjennom mange idretter, men det var denne idretten jeg følte jeg fikk til ordentlig. At jeg kunne bli bedre.

Billetten til Tokyo

– Paralympics var en drøm siden 2015. Det var det jeg sikta mot, men etter hvert som Tokyo nærma seg så svinna det håpet litt og jeg skjønte at jeg ikke kom meg opp på rankinga.

Så ble lekene utsatt på grunn av COVID-19. Nora og trenerne laget et opplegg for at hun skulle bli sikrere i spillet sitt.

Og så kom den første konkurransen etter pandemien brøt ut og den siste muligheten: en verdenskvalifiseringsturnering der kun vinneren fikk billett til Tokyo.

– Vi følte at det var et bra opplegg vi hadde, men hvordan det fungerte i en turnering hadde vi ingen anelse om.

22-åringen kom seg helt til finalen. Der møtte hun Tiziana Oliv fra Tyskland.

OSLO: Til vanlig daglig representerer Nora Korneliussen Fokus BTK i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg skjønte ikke at jeg hadde vunnet da jeg vant. Så var det ikke før et par uker etterpå at jeg skjønte: «Shit, jeg skal til Tokyo», sier Nora og legger til:

– Jeg hadde håpet om å klare det men jeg visste at det kom til å bli sykt hardt. Så når det først gikk... Ja, det er helt utrolig.

Medaljesjanse

Ikke bare blir det hennes første Paralympics, men sammen med veteranen Aida Dahlen skriver hun også historie: Norge stiller med et damelag i bordtennis for første gang i Paralympics.

– For meg er det veldig spesielt for jeg har jo bare spilt singel. Jeg har spilt med henne i flere turneringer før, så det er ikke noe nytt. Men det blir en veldig bra erfaring for Nora. Det er så stort, forteller Aida Dahlen som nå skal være med i sitt tredje PL.

Og debutanten har stor tro på duoen.

– Jeg tror vi har sjanse på medalje. Det blir hardt, men vi har en sjanse, sier Nora.