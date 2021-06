– Det handler om å overleve

Se tempoetappen fra kl. 12

Etter fire hektiske åpningsdager i Tour de France blir etappe fem en roligere dag. For noen. Den 27 km lange tempoetappen fra Changé til Laval Espace Mayenne blir nemlig svært viktig for rytterne som kjemper om den gule sammenlagttrøyen.

Flere av dem kommer skadeskutte inn til tempoen. Forhåndsfavoritten Primoz Roglic er én av dem. Han veltet på den tredje etappen og lignet mer på en mumie enn en sykkelrytter i etterkant.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad tror det kan bli en tung dag på sykkelsetet for sloveneren.

– Det kan ha tappet ham for så mye energi at han rett og slett ikke vil ha den normale kraften i pedalene. Han kommer nok til å føle seg ubekvem med den ekstreme posisjonen han har på temposykkelen. Hud som strekker seg, smerter fra sårene og slag i muskulatur er et dårlig utgangspunkt på en spesialistøvelse som tempo, sier Kaggestad.

– Du må ha marginene på din side når du skal kjøre tempo. For Roglic handler tempoetappen om å overleve. Jeg tror han er avhengig av at de andre konkurrentene har neste runde med uflaks. Han har brukt opp kvoten sin, fortsetter han.

Mens Roglic har tapt verdifulle sekunder i kampen om den gule trøyen, har landsmannen Tadej Pogacar sluppet unna de verste veltene. Han er i rute til å kopiere fjorårsbragden i treukersrittet.

– Richard Carapaz, Julian Alaphilippe og Pogacar er de store vinnerne etter fire dager, slår TV 2-eksperten fast.

– Jeg tror Pogacar er i veldig god form. Jeg er sikker på at han vil levere jevnt bra. Han kommer ikke til å tape noe særlig til de andre sammenlagtfavorittene, snarere tvert imot, spår Kaggestad.

Mens Roglic først og fremst må begrense tidstapet, er det flere ryttere som har spart beina de siste dagene for å kjempe om etappeseieren i Laval. Kasper Asgreen, Stefan Küng og Wout van Aert er tre av de heteste vinnerkandidatene. Selv tror Kaggestad på en dansk jubeldag.

– Jeg har veldig tro på Asgreen. Han er veldig spennende.