Spillerbørs: – Snart bare Southgate som mener han ikke er god nok

England-Tyskland 2-0

England er videre til kvartfinalen etter en sterk 2-0-seier over Tyskland. Mye takket være innbytter Jack Grealish.

Aston Villa-stjernen kom inn på stillingen 0-0 og var en viktig bidragsyter.

- For et innhopp! Hvis ikke Grealish starter kvartfinalen skjønner jeg ingen verdens ting, og nå er det vel snart bare Southgate som mener at Grealish ikke er god nok for en startellever. Er involvert i både 1-0 og 2-0, og tilfører dette engelske laget noe ingen andre kan.

– Banens beste sammen med Maguire, skriver Jesper Mathisen.

Enig eller uenig? Fell din dom under!