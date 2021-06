Advarer om svindelforsøk – gir seg ut for å være politiet

Politiet i Øst er bekymret etter at de ble gjort oppmerksomme på et svindelforsøk tirsdag.

Tirsdag ble politiet i Øst varslet av en innbygger i 80-årene, som hadde blitt utsatt for et svindelforsøk. Vedkommende hadde blitt oppringt av noen som utga seg for å være fra politiet i Sandefjord.

– Svindleren ba blant annet om sensitive person- og bankopplysninger. Personen som meldte fra til oss hadde kommet så langt som å oppgi bank, men så fikk vedkommende kalde føtter etter spørsmål om hva bankkontoen var, forteller operasjonsleder Svein Walle.

Operasjonslederen forteller at en kollega av han hadde hørt om et lignende svindelforsøk som har skjedd tidligere denne uken.

– Det skjer relativt ofte at folk ringer hit for å melde fra om svindelforsøk. Det er grunnen til at vi går ut med det også, for vi håper å unngå at mange blir lurt, sier Walle.

Det er heller ikke uvanlig at svindlerne gir seg ut for å være fra politiet.

– Det hender at folk er frekke nok til å utgi seg for å være politiet også, ja.

Denne gangen stusset operasjonslederen spesielt over at svindelforsøket kom fra telefonnummeret 02 70 28 00.

– De fem siste sifrene er jo nummeret til politiet. Vi anbefaler alle innbyggere å avvise samtaler fra dette nummeret, sier han.