Norwegian til TV 2: Alle norske piloter får komme tilbake på jobb nå

På lokalene til CAE ved Gardermoen er flere Norwegian-piloter i full gang med treningen for å komme seg tilbake i cockpiten.

– Nå gir vi pilotene ekstra god trening. Og det er regulert fra lover og regler på hvor mye de skal trenes før de får komme tilbake på jobb, forteller instruktør og kaptein Marianne Vikse Lien i Norwegian.

FORNØYD: Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian er fornøyd med å få tilbake flere ansatte i jobb. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stadig flere nordmenn booker utenlandsferie i takt med at koronasituasjonen bedrer seg. Det betyr at flere ansatte får komme tilbake på jobb.

Norwegian opplyser til TV 2 at alle piloter i selskapet med base i Norge endelig får komme tilbake på jobb nå.

– Og alle piloter som er ansatt utover i konsernet skal etter planen være tilbake igjen i jobb i løpet av høsten - med forbehold om utviklingen av pandemien.

– Det har vært en lang periode under pandemien, som har vært både vond og vanskelig. Nå ser utsiktene bedre ut - og vi gleder oss til flere får komme tilbake på jobb, forteller kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Fryktet for jobben

På det færreste var det i underkant av hundre Norwegian-piloter i jobb da pandemien herjet på det verste i Norge, ifølge selskapet. Nå er det 500 Norwegian-piloter i Norge på jobb, mens 150 piloter er i gang med trening før de skal sette seg bak spakene.

FLYSIMULATOR: Norwegian låner simulatorene til kanadiske CAE ved Gardermoen. Her må pilotene gjennom trening før de kan sette seg bak spakene. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det skal instruktør og kaptein Marianne Vikse Lien sørge for, som selv har vært pilot for selskapet i over 16 år.

– Jeg ser fram til å møte alle kollegene mine igjen - og ikke minst fly med litt flere passasjerer enn vi har gjort det siste halvannet året.

– Gjennom pandemien hadde vi nede mot fire til fem passasjerer på et fly som rommer 189 passasjerer. Nå slipper jeg å «briefe» kun fire passasjerer, men faktisk få muligheten til å snakke med en full kabin og ønske dem velkommen. Det er veldig kjekt, forteller hun.

Hun og kaptein Kent Sødergaard er to av få piloter i Norwegian som ikke har vært permittert gjennom hele pandemien.

– I februar i fjor satt vi og snakket om hvor mange fly og piloter som skulle komme inn i selskapet. Én måned senere kom pandemien, forteller Sødergaard, som selv har vært pilot siden 90-tallet.

TRENING: Kaptein Kent Sødergaard (til venstre) i flysimulator, som øver på ulike scenarioer. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Vurderte du noen gang å bytte yrke?

– Jeg elsker å fly og har flydd i mange år. Det er det jeg vil gjøre. Men når man blir satt i en slik situasjon, blir man tvunget til å tenke alternativer. Vi har stått i en situasjon hvor vi har tenkt at vi kanskje ikke har en jobb snart. Og den tanken har vi nok tenkt inntil ganske nylig.

Ansetter 200 personer

Lettelser i reiserestriksjonene og økt etterspørsel har gjort at Norwegian mandag kom med nyheten om å gjenåpne basen i Danmark. Dermed vil 200 ansatte være på plass i løpet av sommeren.

SAS: Kommunikasjonssjef John Eckhoff i SAS opplyser at de kun har 200 permitterte igjen i selskapet i Norge.

– Nå er vi ferd med å ta inn flere. Hvis dette går som vi vil, skal vi etablere flere virksomheter og åpne opp flere ruter, forteller Tuman.

Også SAS ser lyst på tiden fremover. Rundt 1300 SAS-ansatte i Norge ble oppsagt, og selskapet hadde 1700 permitterte i større eller mindre grad, opplyser kommunikasjonssjef John Eckhoff.

– Det vil si nesten alle medarbeiderne. Nå er det cirka 200 permitterte igjen og vi fortsetter fortløpende å ta inn ansatte, forteller Eckhoff.