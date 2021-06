Bak Cavendish-triumfen ligger en bitter konflikt

– Jeg er berømt nå. Jeg tok ham rett fra rennesteinen for åtte måneder siden, gliser Patrick Lefevere til TV 2 like etter Mark Cavendish' eventyrlige seier.

Deceuninck-Quick Steps frittalende lagsjef ga Cavendish sjansen da veteranen var avskrevet og selv fryktet han måtte legge opp. Tirsdag spurtet han inn til sin etappeseier nummer 31 i Tour de France – hans første på fem år.

Cavendish hadde ikke trodd han skulle sykle Touren igjen, men like før starten i Brest fikk 36-åringen plassen til fjorårets vinner av grønn trøye, Sam Bennett.

Bennett har slitt med en kneskade i Tour de France-oppkjøringen, men hans frittalende sjef av flere ganger sådd tvil om iren virkelig er skadet. Lefevere har mer enn antydet at Bennetts problemer sitter i hodet, ikke kneet.

Lefevere: – Bennett har ikke baller

Før starten på tredje etappe gikk Lefevere til et nytt angrep på Bennett.

– Jeg sendte ham en melding. Han svarte at han var på sykkelen, så jeg tenkte at jeg kom til å ringe meg opp igjen, men det skjedde ikke. Det sier mer om ham enn meg. Jeg vet ikke om dere har en sjef, men siden jeg var en liten gutt har jeg visst sjefen betaler lønningene mine, og derfor fortjener sjefen respekt, sa Lefevere til et samlet pressekorps mandag, inkludert Cyclingnews.

GRØNN TRØYE: Sam Bennett vant poengkonkurransen i Tour de France i fjor, men iren er ikke å se i Frankrike denne sommeren. Foto: Franck Faugere / AP

– Han viste ikke meg respekt. Det er mer synd for ham enn meg. Hvis du gråter som et barn fordi Bora-hansgrohe behandler deg dårlig, og etter 14 måneder signerer du for dem igjen, sier det mer om ham enn meg. Jeg har baller, det har ikke han, fortsetter Patrick Lefevere.

Det er så langt ikke bekreftet at Bennett sykler for Bora-hansgrohe fra neste sesong, men han er etter alt å dømme inne i sine siste måneder i Deceuninck-Quick Step.

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen er kritisk til Lefeveres utspill.

– Det er ikke noe bra at sportsdirektøren snakker negativt om ryttere, men Lefevere føler nok han har fått en viss oppreisning nå for det valget han har tatt. En annen årsak til konflikten kan være at Bennett skal bytte lag, så det foregår nok en del i kulissene vi ikke vet noe om, sier han i TV 2s Tour-sending.

FRITTALENDE: Patrick Lefevere i Deceuninck-Quick Step. Foto: David Stockman / AFP

Cavendish: – Han er spesiell

Bennett kom med en forklaring på Tour-fraværet da laget ble bekreftet.

– På trening for noen uker siden pådro jeg meg en liten skade som ikke har leget raskt nok til at jeg kan være på mitt beste i Tour de France. Både rittet og laget fortjener at jeg er på mitt beste, skrev Bennett, og fortsetter:

– Både jeg og laget trodde at jeg skulle bli klar i tide, men de siste dagene er det blitt tydelig at jeg ikke ville vært på det nivået jeg streber etter å være på.

Cavendish virker å ha et bedre forhold til Lefevere.

– Patrick er streng noen ganger. Engelsk er ikke førstespråket hans, så det er rett frem, men han bygger kultur i laget sitt. Han er spesiell, sier Cavendish til TV 2 og resten av et samlet pressekorps.

36-åringen var opptatt av å hylle laget etter triumfen i Fougères.

– Jeg har vært i noen lag i løpet av karrieren, men dette er spesielt. Her er alle likeverdige, alt fra sprinteren til mekanikeren. Alle kjemper mot det samme målet. Det er en grunn til at dette laget er suksessfullt, sier Cavendish.