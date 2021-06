England kvittet seg med Tyskland-spøkelset – Sterling og Kane sendte Wembley til himmels

England-Tyskland 2-0 (0-0)

Harry Kane og Raheem Sterling ble de store heltene da England kvittet seg med Tyskland-spøkelset, som har hjemsøkt nasjonen siden 1990-tallet.

– Spilleren som tapte semifinalen for 25 år siden er treneren som sender England videre i EM. Kane og Sterling er heltene når gamle nevroser og vonde minner kan strykes, utbrøt Øyvind Alsaker etter kampen.

Hele Wembley kokte fra det sekundet Sterling sendte England i ledelsen. Etter kampen kunne Gareth Southgate vandre rundt på Wembley-gresset sammen med spillerne til tonene av den udødelige klassikeren «Football's Coming Home».

Noe som trolig må ha smakt ekstra godt for Southgate, som ble stående igjen som den store synderen etter straffesparkkonkurransen under EM i 1996 på hjemmebane. Torsdag fikk han sin revansj.

– Vi etterlyste noe mer offensivt fra England. Vi tenkte på Grealish, det gjorde også 40.000 av de på Wembley. Så setter Southgate inn Grealish, som på mange måter orkestrerer seieren. Han må få kred for det. Den gamle spilleren som ødela EM-semifinalen i 1996 for 25 år siden. Nå står han her som manager og heler det såret en gang for alle, sier Øyvind Alsaker fra Wembley.

ENDELIG: 25 år etter straffebommen kunne Gareth Southgate endelig vinke farvel til Tyskland-spøkelset som har hjemsøkt nasjonen siden. Foto: Frank Augstein

– Jeg så på TV-skjermen og der dukket David Seaman opp blant tilskuerne. Jeg kan ikke endre det som skjedde i 96 overfor de som var lagkameratene mine da. Det kommer alltid til å gjøre vondt. Det som er fantastisk i dag er at vi har gitt folket en ny dag å huske, sier en tydelig berørt Gareth Southgate etter kampen.

Kampen var en jevn batalje, men da Gareth Southgate satte innpå Jack Grealish endret kampbildet seg totalt. Aston Villa-stjernen måtte se de første 70 minuttene fra benken, men brukte bare ti minutter på snu helt om på kampen.

Først var han delaktig i Raheem Sterlings mål, før han var la perfekt til Harry Kane som doblet ledelsen.

– Å vite at man har vært med på å gi millioner av mennesker lykke som dette, etter det året de har hatt. Det er spesielt, sier Gareth Southgate etter kampen.

I think it’s time ‘the German always win’ phrase was put to bed. Rest in peace. 🙌🏻 — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 29, 2021

Seieren var Englands første mot Tyskland i et sluttspill siden 1966. Den gang gikk England hele veien og vant VM.

– Jeg skal ikke tone dette ned. Det betyr alt å slå Tyskland, sier Harry Maguire på pressekonferansen etter kampen.

– Vi er kvitt spøkelset. Dette laget bryter barrierer, sier tidligere England-stjerne Rio Ferdinand.

Se kampens sammendrag i videovinduet øverst!

Lørdag venter vinneren av Sverige og Ukraina i kvartfinalen.

– England må dumme seg ut for ikke å komme til finalen

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at alt ligger til rette for at England skal kunne gå til finalen.

– England må dumme seg ut for ikke å komme til finalen. Det ligger noen bananskall der, men veien til finalen ligger helt åpen. De må dumme seg ut for ikke å klare det, sier Simen Stamsø-Møller.

Han får støtte av TV 2s gjest landslagsspiller og Wolfsburg-spiller Ingrid Syrstad Engen.

– De har alle muligheter til å ta seg finalen nå. Men presset er der, sier Ingrid Syrstad Engen.

For Harry Maguire var det følsomt å oppleve publikumet som sang spillerne fremover på banen.

– Først og fremst så føltes dette som en skikkelig fotballkamp. Det er første gang jeg føler det på lenge. Det er denne stemningen vi har savnet og det er denne stemningen fotballen fortjener, sier Maguire, som ble kåret til banens beste.

KOK: 45.000 tilskuere var tilstede og det tok fullstendig av da målene rant inn for England. Foto: Frank Augstein

Store stjerner på benken – Haaland ville ha inn lagkameraten

Gareth Southgate eksperimenterte med formasjonen og spillere som Phil Foden, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Mount, Jack Grealish og Jude Bellingham måtte innfinne seg å starte på benken.

Timo Werner kom til en kjempesjanse etter 30 minutter, men Jordan Pickford vartet opp med en fantastisk redning.

– For en mulighet! Det er en perfekt stikker, men Pickford leverer en glimrende redning, sa Brede Hangeland.

England skapte også sjanser, men Mats Hummels styrte Tyskland-forsvaret med jernhånd. Da Harry Kane kom til engelskmennenes største sjanse i førsteomgang viste den rutinerte stopperen hvorfor Joachim Löw hentet ham tilbake til landslaget.

Ballen havnet plutselig i beina til Kane, som forsøkte å få kontroll på ballen. I det spissen skulle avslutte kom Hummels skliende inn og fikk sparket unna ballen.

Da lagene gikk til pause var det flere på Twitter som mente at det var på tide å få innpå noen av stjernene som var henvist til benken. Én av dem som reagerte var Erling Braut Haaland, som ville ha inn lagkamerat Jadon Sancho.

Time to bring on Sancho... — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 29, 2021

Sterling sendte Wembley til himmels

20 minutter før slutt bestemte Southgate seg for å sette innpå Jack Grealish. Etter fem minutter på banen involverte han seg for fullt. Grealish sendte ballen til Luke Shaw, som pisket ballen inn foran mål. Der hadde Raheem Sterling løpt seg fri og kunne enkelt sette ballen i mål.

– Raheem Sterling får selv de kongelige på beina, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker i det TV-kameraene fanget prins William jublende.

– Han sender Wembley til himmels, supplerte Brede Hangeland.

Ti minutter senere fikk Thomas Müller en gedigen mulighet. Sterling sendte av gårde en håpløs pasning bakover på banen, som tyskerne snappet og sendte Müller alene igjennom, men på utrolig vis klarte den rutinerte angriperen å bomme.

Men Jack Grealish var ikke ferdig. Luke Shaw snappet ballen fra tyskernes forsvar og spilte igjennom Grealish.

Villa-stjernen tittet opp og så Harry Kane. Ett sekund senere lå ballen perfekt på Kanes hode og England ledet 2-0.

– Grealish, et genialt bytte, utbrøt Øyvind Alsaker.

Kampen var Joachim Löws siste som Tyskland-sjef. Han kan gå av med hevet hodet, ifølge Tyskland-legende Jürgen Klinsmann.

– Löw kan gå ut med hodet hevet. Han har gitt Tyskland så mye de siste 15 årene. Han har vunnet VM og gått langt i nesten alle turneringene de har vært med i. Han skal være stolt over det han har gjort. Det er ikke flaut å tape mot dette England-laget, sier Klinsmann til BBC.

Dermed er England klare for kvartfinalen. Der møter de vinneren av Sverige og Ukraina. Den kampen spilles tirsdag kveld.