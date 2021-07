Marcus (18) døde før foreldrene vant frem: – Et hjerteskjærende offentlig overgrep

Marcus hadde akkurat fylt 16 år da han ble alvorlig syk. TV 2 har gjennom flere saker fortalt om hvordan foreldrene Hanne Kristin Dokken og Finn Hansen satte livene sine på vent for å være 100 prosent tilstedeværende for sønnen.

Foreldrene kjempet for å gi Marcus flere dager å leve. Samtidig måtte de kjempe en hard kamp mot kommunen for å få støtte til å pleie sønnen.

28. januar i fjor døde Marcus av kreftsykdommen. Da satt foreldrene igjen uten en sønn og i en dyp økonomisk krise.

De følte seg urettferdig behandlet og samlet sine siste krefter til å klage kommunen inn til Statsforvalteren på ny.

Konklusjonen som kom i juni er nådeløs. Kreftforeningen forteller at det er sjeldent de ser saker som er preget av så mange og alvorlige saksbehandlingsfeil som denne.

– Både Marcus og vi som familie har vært utsatt for et hjerteskjærende offentlig overgrep, sier mamma Hanne Kristin.

GA ALT: Hanne Kristin Dokken sammen med sønnen Marcus. For henne var det en selvfølge å gjøre alt for å bedre hverdagen til sin kreftsyke sønn. Foto: Privat

Trengte foreldrene til alt

Det var høsten 2017 at legene oppdaget den aggressive svulsten i ryggmargen til Marcus.

Jo lengre tid som gikk, jo mer pleietrengende ble gutten. Jo mer innså også Hanne Kristin og Finn alvoret i situasjonen til sønnen.

De er skilt, men samlet seg om å være der døgnet rundt for gutten og for de tre andre barna, som så broren sin svinne hen.

KEEPER: Marcus var flink på skolen og god i fotball. Han skulle fylt 20 år 22. juli i år. Foto: Privat.

Sykdommen rammet Marcus hardt, og gutterommet erstattet fort stuen som familiens nye oppholdsrom.

Han trengte etter hvert hjelp til alt i hverdagen – fra å komme seg ut av sengen, til alt av pleie. Han kunne ikke gå uten hjelpemidler, ble lam fra under armene og til slutt erklært 100 prosent invalid.

Lite visste foreldrene da om at omsorgen for sønnen kom til å utløse en økonomisk krise for familien.

Angst og redsel

Selv om Marcus var alvorlig syk, fikk ikke foreldrene innvilget omsorgsstønad de ti første månedene. Når støtten til slutt kom, måtte foreldrene dele den omsorgsstønaden Hanne Kristin fikk på to. Kommunen innvilget aldri søknaden til faren.

Kommunen på sin side mente at Marcus ikke var så pleietrengende som foreldrene opplevde. På det meste fikk de omkring 130 timer omsorgslønn i måneden, noe som utgjorde cirka 300 kroner dagen per forelder.

For å klare hverdagen økonomisk tømte Finn alt av sparepenger, og Hanne Kristin lånte 1,5 millioner kroner på huset. I tillegg opprettet venner en Spleis for å samle inn penger øremerket sønnens dyre medisiner og behandling i utlandet.

– Vi måtte leve fra dag til dag, uvitende om vi kom til å ha nok til å betale regninger og medisiner til Marcus. Det har vært som at noen trykker meg rundt halsen, så jeg ikke fikk puste. En konstant angst og redsel, sa Hanne Kristin til TV 2 i fjor.

STØNAD: Foreldrene anslår at de hadde rundt 12.000 kroner hver i måneden i stønad mens de pleide ett sykt barn og gjorde det beste for de tre andre friske. Foto: Privat

Ble paranoid

Hanne Kristin forteller at Marcus hele veien ønsket å bli pleiet av foreldrene.

– I en sånn situasjon gjør du alt du kan som forelder. I tillegg måtte vi ivareta de tre andre barna, som også stod i en krise med en alvorlig syk bror, sier hun.

Hun forteller om episoder da hun var alene hjemme med barna, mens Finn jobbet som pilot og vedlikeholdt flysertifikatet. Marcus ble hastehentet av ambulanse fordi han var så syk. Igjen på dørstokken stod tre andre søsken, som så broren deres bli båret ut mens han skrek av smerte.

– Som mor visste du aldri hvilken fot du skulle stå på. Det er uaktuelt å sende Marcus i ambulanse alene, samtidig som jeg ville ivareta tre friske unger i sjokk og sorg. Vi måtte være to, forteller hun.

Foreldrene klagde og overklagde til kommunen, men det førte aldri frem.

– Vi ble så usikre og paranoide ettersom vi møtte så mye motstand. Vi følte oss som et sort får som prøvde å stjele penger fra kommunen, forteller Hanne Kristin.

Etter Marcus sin død landet saken igjen på bordet til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Etter en grundig gjennomgang, konkluderte de med at kommunen hadde begått flere og alvorlige saksbehandlingsfeil.

SYKESENGEN: Hanne Kristin Dokken sammen med sønnen i sengen hjemme bare dager før han døde i slutten av januar i fjor. Foto: Privat

Alvorlig saksbehandlingsfeil

«Vi vurderer at saken ikke har vært behandlet i tråd med god forvaltningsskikk i kommunen og at kommunens vedtak har flere og alvorlige saksbehandlingsfeil», skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i vedtaket.

Statsforvalteren mener at det har kommet dårlig frem av kommunens vedtak hva de har kartlagt, hva de har utredet og at det er store mangler ved kommunens begrunnelser.

Kommunen plikter i tillegg til å gjøre en vurdering av hva som er til barnets beste i henhold til FNs barnekonvensjon. Statsforvalteren kan ikke se at det har blitt foretatt en barnets beste-vurdering i denne saken.

– Saksbehandlingsfeilene gjorde at det var vanskelig å se hvilke faktiske forhold som er til grunn for avgjørelsen og hvilke vurderinger som ble gjort i saken. Slike feil kan derfor bidra til at parten ikke får tilstrekkelig informasjon til å forstå utfallet i saken og mister tillit til kommunens saksbehandling, sier fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen til TV 2.

Familien har oversendte totalt tre klager på omsorgsstønad til Statsforvalteren, og alle blir omgjort. Statsforvalteren mener begge foreldrene skulle fått innvilget stønad og at omfanget skulle vært langt større. Det betyr at kommunen er pålagt å etterbetale differansen til familien.

Hanne Kristin anslår at det kan dreie seg om en etterbetaling på 500.000 kroner til én million. Kommunen skal også dekke kostnadene familien har brukt på advokat.

Så mye mer skulle familien hatt i stønad: I den første perioden Marcus var syk, fikk familien avslag på omsorgsstønad. Nå har Statsforvalteren innvilget ti timer omsorgssønad per uke i denne perioden til Hanne Kristin. I den andre perioden fikk Hanne Kristin 35 timer omsorgsstønad per måned av kommunen. Statsforvalteren har omgjort vedtaket, og mener at begge foreldrene til sammen skulle hatt 63 timer og 35 minutter i omsorgsstønad per uke. I den siste perioden fikk foreldrene 196 timer omsorgsstønad i måneden av kommunen. Statsforvalteren har omgjort vedtaket til 121 timer og 20 minutter per uke. Kilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken sitt vedtak

– En seier for Marcus og andre

TV 2 har spurt Nannestad kommune om hvordan dette kunne skje og om hvordan de skal jobbe for å forhindre at lignende rammer andre familier. De svarer i en generell uttalelse:

– Kommunen tar avgjørelsen til etterretning. Utover dette ønsker ikke kommunen å kommentere saken nærmere, skriver enhetsleder helse, Ingrun Nordengen, i en epost til TV 2.

Kampen om omsorgsstønad mot kommunen har preget familien Dokken Hansens hverdag i fire år og har krevd enormt med krefter. Derfor ble også vedtaket til Statsforvalteren en stor lettelse for foreldrene.

– Dette er penger vi skulle hatt for flere år siden, men jeg ble veldig glad. Dette er en seier for Marcus ved at hans stemme endelig ble hørt og at hans behov ble tatt på alvor, sier Hanne Kristin.

Hanne Kristin forteller også at vedtaket betyr spesielt mye for Finn, som aldri ble anerkjent som omsorgsperson for Marcus i perioden han var syk.

– Det har vært veldig tøft for han som har stått uten jobb og uten stønad. Dette ble en bekreftelse for han om at også han var helt nødvendig for Marcus, sier Hanne Kristin.

Kreftforeningen hjelper mange foreldre med pleietrengende barn som lurer på hvilke rettigheter de har. De har fulgt familien Dokken Hansen i flere år.

– Heldigvis er det sjelden vi ser saker som er preget av så mange og alvorlige saksbehandlingsfeil som denne, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

RETTSHJELP: Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross forteller at Kreftforeningen, gjennom deres gratis rådgivingstjeneste, av og til bistår saker mellom foreldre og det offentlige. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Stor belastning

Kreftforeningen mener den mest alvorlige feilen er at kommunen ikke utredet familiens behov for omsorgsstønad godt nok før de vurderte søknadene. Etter det har saken gått fram og tilbake mellom kommune og statsforvalteren i flere år.

– Det har skapt økonomisk usikkerhet og tappet familien for krefter. Det sier seg selv at dette har vært en stor ekstra belastning for en familie som allerede er i en svært krevende situasjon, sier Stenstadvold Ross.

Generalsekretæren mener også at denne saken viser hvor viktig det er at rett avgjørelse blir tatt til rett tid. Hun viser til at kommunene tar en rekke beslutninger som kan få store konsekvenser for den enkelte, og at derfor er viktig at kommunene har god nok juridisk kompetanse.

– Hvis vi kan unngå misforståelser og avgjørelser gjort på mangelfullt grunnlag, unngår vi også unødige klageomganger. Det vil samfunnet tjene på, og ikke minst de kreftsyke og familiene deres, sier Stenstadvold Ross.

BARNA: Hanne Kristin og Finn hadde fire barn sammen. Fra venstre: Julie Christine, Thomas Erik, Marcus og Finn Tobias. Bildet er tatt mange år før Marcus ble syk. Foto: Privat

Tid hun aldri får igjen

Selv om familien sier at de ikke har fått en beklagelse fra kommunen, ønsker de å prøve å legge saken bak seg. De håper også at kommunen tar lærdom av saken.

– Når man havner i slike situasjoner er man avhengig av kommunen og at systemet skal fungere. Jeg håper de tar lærdom og bruker saken til noe positivt. Det kommer mange barn etter Marcus med kreft, sier Hanne Kristin.

Familien håper også etterbetaling av omsorgsstønaden blir prioritert slik at det kan hjelpe på den økonomiske krisen. De står allerede overfor nye utfordringer hjemme.

Nylig ble det oppdaget to svulster i ryggknokkelen til Thomas. Hanne Kristin forteller at de heldigvis er godartet og at prognosene er gode.

– Det er veldig fine leger som følger han opp, og de sier de tror det går veien. De tilrettela til og med for en utsatt operasjon slik at Thomas kunne kjøre opp på lettmotorsykkel først, forteller hun.

I utgangspunktet skulle han opereres 10. juli, men nå er behandlingen utsatt til til rundt skolestart.

Selv om prognosene er gode for Thomas, klarer ikke moren legge skjul på at hun er redd for å havne i systemet igjen.

– Jeg kommer aldri til å ha tillit til kommunen igjen. Dessverre. Vi har brukt så mye tid og krefter på å kjempe mot dem. Det er tid vi burde brukt med Marcus og de tre andre barna, og det er tid som vi aldri får igjen, sier hun.