Han kan bli Sveriges neste statsminister

Riksdagens talsmann Andreas Norlén har hatt et møte med samtlige partiledere tirsdag.

Riksdagen gir nå opposisjonsleder Uf Kristensson i Moderaterna i oppdrag å forsøke å danne en ny regjering.

Dette skjer etter at Stefan Lõfven kunngjorde sin avgang under en pressekonferanse mandag. Han hadde to valg mandag; å gå av, eller å skrive ut nytt valg, etter at det forrige uke ble flertall for et mistillitsforslag mot Löfvens rødgrønne regjering.