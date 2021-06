Sent i fjor høst satte Mercedes en spinnvill rekord. Nye AMG GT Black Series ble nemlig verdens raskeste gateregistrerte bil rundt Nürburgring i Tyskland.

Den drøyt 20 kilometer lange banen regnes for å være den mest krevende i verden. Å sette en god tid her, er derfor litt av en bragd. Og noe mange streber etter.

Frem til nylig har Mercedes tronet på toppen, men nå er det slutt. Porsche har nemlig gått til angrep, og revet rekorden ut av hendene til AMG.

4,7 sekunder raskere

14. juni stilte Porsche til start på Nürburgring med sin toppmodell: 911 GT2 RS. Dette er et beist av en bil med en boxermotor på 3,8 liter, som leverer hele 700 hk.

Det skal sies at bilen Porsche benyttet fikk ettermontert et nytt performance-kit fra Manthey. Det innebærer i all hovedsak enkeltelementer for å bedre aerodynamikken på bilen, i tillegg til at vekten reduseres noe. Blant annet ved hjelp av nye felger i magnesium.

Porsche og den erfarne sjåføren Lars Kern fikk det virkelig til å stemme. De klokket inn tiden 6:43.300, som ikke er annet enn imponerende.

Dette er 4,7 sekunder raskere enn Mercedes sin tidligere rekord, med AMG GT Black Series. Så marginen er ikke fryktelig stor.

Vi kjører Porsche 911 på isbane: – En imponerende bil!

Det er Lars Kern som satte den nye fartsrekorden.

Langt bedre forhold

‒ 911 GT2 RS sitter som limt til banen med Manthey Performance Kit, du føler at du sitter i en racerbil ‒ spesielt i raske svinger, sier Kern og legger til at han syns det er utrolig hvordan bilen sender sine 700 hestekrefter ned i bakken.

Porsche sender en aldri så liten hilsen til AMG.

Det hører med til saken at Porsche hadde langt bedre forhold på banen, sammenlignet med konkurrenten med stjerne i grillen.

Mercedes satte sin rekord 4. november i fjor, med bare 10 grader på asfalten. I tillegg var enkelte partier på banen våt.

Porsche hadde på sin side helt tørr bane og en asfalttemperatur på 40 grader.

Vi tipper det er mange hos AMG som er gira på et nytt rekordforsøk – med hakket mer sommerlige temperaturer.

Men uansett: Nå er det Porsche og deres 911 GT2 RS som troner øverst, og er verdens raskeste gateregisterte bil på Nürburgring.

Det nye Manthet-kittet innebærer blant annet nye flaps på frontspoileren. Disse øker marktrykket på forakslingen fra 49 til 70 kilo ved 200 km/t. En ny bakspoiler bidrar til å øke marktrykket på bakakslingen fra 93 til 200 kilo ved samme hastighet.

Her kan du se hele rekordløpet: