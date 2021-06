Utrolige Cavendish i tårer etter Tour de France-seier

Mark Cavendish vant massespurten på tirsdagens etappe til Fougères.

Det er britens første seier i Tour de France siden 2016. Cavendish står med 31 etappeseirer totalt i Tour de France, tre færre enn rekorden til Eddy Merckx.

I målområdet tok følelsene overhånd for 36-åringen.

– Det er ikke så mange som har trodd på meg, men lagkameratene mine gjorde det, sa en tårevåt Cavendish, som slet med å finne ordene.

– Det er emosjonelt. Jeg har stått her 30 ganger før, og det betyr fortsatt det samme som første gang i 2008. Da var jeg bare en guttunge. Jeg har fulgt med på Tour de France siden før jeg kunne sykle. Da jeg startet å sykle, var Tour de France drømmen min. Det har vært med meg hele livet, sier Cavendish.

Med seieren sikret Cavendish seg også den grønne poengtrøyen.

Cavendish har slitt tungt de siste sesongene og fryktet karrieren var over etter forrige sesong. De fleste hadde avskrevet Cavendish, men Deceuninck-Quick Step ga veteranen en korttidskontrakt ut 2021-sesongen.

– Det må være et av de flotteste comebackene vi har sett i sykkelsporten på lenge, sier lagkamerat og opptrekker Michael Mørkøv til TV 2.

– Kommer til å drepe denne fyren

Etter å ha funnet formen denne våren, fikk han sjansen i Tour de France for første gang på tre år etter at Sam Bennett måtte sto over med en kneskade.

– Han er som en superinnbytter. Han blir aldri valgt, men vinner alltid på de rette øyeblikkene, sier Deceuninck-Quick Steps sportsdirektør Patrick Lefevere til TV 2.

– Hva har du gjort med Cavendish?

– Det er min hemmelighet. Det handler om motivasjon og ha de rette folkene rundt ham. Folk som tror på ham. Det er ikke en spøk, vi er ulveflokken. Alle rytterne som drar fra oss, ønsker å komme tilbake. Dette er fantastisk. Jeg kommer til å drepe denne fyren, sier han.

Mark Cavendish vant foran Nacer Bouhanni og Jasper Philipsen.

Cavendish imponerer Edvald

Edvald Boasson-Hagen befant seg helt i fronten av feltet da det gjensto to kilometer, men klarte aldri å involvere seg i kampen om seieren.

– Laget gjorde en kjempegod jobb med å holde meg foran. Men så ble vi litt splittet på slutten. Jeg tenkte det var bare å ligge langt fremme enn å bli sperret bak, og da var jeg plutselig i front. Jeg hadde en egentlig en god posisjon, men så var jeg uheldig og hadde noen som skjørte i hjulet mitt. Det var veldig mykt da jeg begynte å spurte, så jeg tror det var noen eiker som røk. Jeg hadde ikke tatt seieren uansett. Men det er surt, for jeg følte meg ganske grei i dag, egentlig, oppsummerer Boasson-Hagen til TV 2.

Nordmannen unner sin tidligere lagkamerat seieren.

– Det er veldig imponerende. Det er gøy å se at han kan slå tilbake mot alle skeptikerne, sier han om Cavendish.

Flere ryttere og lagledere var rasende etter at også tredje etappe ble preget av en rekke stygge velt. Like etter at starten gikk på tirsdagens etappe stoppet rytterne opp for å vise sin misnøye med sikkerheten.