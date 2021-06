Statlig TV i Nord-Korea: – Vi er knust over å se hans «utmagrede tilstand»

Det var tidligere i juni at Kim Jong-uns vekttap vakte stor oppsikt i internasjonale medier.

Også TV 2 omtalte saken, og det er blitt spekulert både i hvorvidt Nord-Koreas leder har helseproblemer, og om han kan ha startet på en diett for helsas skyld.

Gikk opp i vekt

Kim Jong-uns vekt har vært et gjengående tema siden han overtok ledelsen av landet i 2012.

Da hadde hans forgjenger, faren Kim Jong-Il, dødd av det som antas å være et hjerteinfarkt. Kim Jong-un er kjent som en kjederøyker, og eksperter på Nord-Korea påpeker at han fører en usunn livsstil.

Sør-koreansk etterretning anslo ifjor at Kim veide 140 kilo, skriver The Guardian. De mente også at at i gjennomsnitt hadde lagt på seg seks til syv kilo i året siden han tok makten.

– Hjertene våre verker

Nå har Nord-Koreansk statlig TV kommentert saken for første gang.

– Vårt folks hjerter verker og vi er knust etter å ha sett hans utmagrede tilstand. Alle sier øynene deres automatisk blir fylt med tårer når de ser ham, sier en lokal innbygger med stråhatt på den nasjonale tv-kanalen.

Dette er første gangen vekttapet blir omtalt av noen fra innsiden av Nord-Korea.

På bilder fra statlige medier fra den sitse tiden kan man se at lederen har gått ned betydelige antall kilo.

Interessert i helsen

Kim Jong-un er 170 centimeter høy, og skal ha mistet mellom 10 og 20 kilo den siste tiden.

37-åringens helse er av stor interesse for verden utenfor Nord-Korea, da det foreløpig ikke er utpekt noen etterfølger dersom noe skulle skje med ham.

Ifølge AP mener flere eksperter i Sør-Korea at Nord Koreasleder har begynt med en diett for å forbedre helsen.

Senest i 2020 florerte ryktene om Kim Jong-uns borgang, etter at han ikke viste seg offentlig på flere uker.

Ryktene startet da han ikke deltok under feiringen av jubileumet til sin bestefar Kim II Sung den 15. april.

Det har også blitt spekulert i om han i denne perioden var svært syk.