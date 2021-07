Mye har både vært sagt og skrevet om elbiler og kulde. Om rekkeviddetap, batterier som får det tøft, hvordan komme lengst mulig og mye, mye mer.

Men det er ikke bare kulden som kan være tøff for elbilene. De kan også bli påvirket av høye temperaturer.

Mange har sikkert lagt merke til at om man skrur av klimaanlegget, så viser en rekke elbiler at rekkevidden øker. Det med ganske mange kilometer også.

– Ja, det er riktig. Dette varierer fra bil til bil, om den for eksempel er utstyrt med varmepumpe, og forholdene rundt bilen. Litt forenklet kan vi si at når bilens klimaanlegg kjøler, så brukes cirka 1/3 av energien som går med til varme i bilen på en kald vinterdag.

– Dersom bilen er utstyrt med varmepumpe, er tommelfingerregelen at én kilowatttime (kWt) energi fra batteriet gir minst tre tilbake til oppvarming.

Det forklarer Ståle Frydenlund, som er seniorrådgiver og testansvarlig i Elbilforeningen.

Forkjøl bilen før langtur

I tillegg har batteriet bedre kapasitet i sommervarmen enn i vinterkulda. Dermed skal det ikke ha så mye å si for den totale rekkevidden for nyere elbiler. Men, som nevnt – noen kilometer er det absolutt snakk om.

– Et triks om man skal ut på en lengre tur i skikkelig varmt vær og vet at man kommer til å kjøre batteriet langt ned før man få ladet igjen, er å kjøle ned bilens kupe i forkant. Dette gjør man når bilen er tilkoblet en ladeboks. På den måten starter man med både avkjølt bil og fullt batteri. Når kupeen først har fått behagelig temperatur, kreves langt mindre energi for å vedlikeholde den underveis. Det gjelder både sommer og vinter, tipser Frydenlund.

Det å kjøre med vinduer og eventuell takluke vidåpen, har han ikke så sansen for.

– He, he ... Nei, for meg blir det nesten en retro-greie. Noe folk holdt på med på 70- og 80-tallet. Effekten er langt unna det klimaanlegget gir, og foruten ubehagelig turbulens er temperaturen utenfor fortsatt den samme. Det er trekken som gir en kjølende effekt, sier han.

Ingen hensikt i å bruke min og maks

Når det gjelder å spare energi har han liten tro på konseptet «alle vinduer åpne».

– Åpne vinduer gir økt luftmotstand, så jeg vil tro vinningen fort går opp i spinningen her. Uten at jeg akkurat har noen tall på det. Det kan kanskje være hyggelig på vei til stranden med ungene en varm sommerdag, men i 110 km/t på motorvei, prioriterer i alle fall jeg fravær av vindsus og maks komfort framfor åpne vinduer og masse støy.

– Ellers er det å sette bilens kjøleanlegg på de gradene man ønsker å ha inne i bilen - som regel 17-18 grader for min del på sommeren - og la det stå der. Det er en bedre ide enn å sette klimaanlegget på maksimal kjøling. Det samme gjelder for så vidt om vinteren. Settes klimaanlegget på maksimal varme da, og ditto kjøling i sommervarm bil, forsvinner mer av energien unødvendig fort. Rett og slett fordi klimaanlegget må yte maksimalt – og da trekker det mye mer strøm. Forskjellen på hvor fort man får det kaldt eller varmt inne i bilen er ikke veldig stor. De fleste elbiler både kjøler og varmer fort, sier Frydenlund videre.

Vi bor i Norge

På spørsmål om selve batteripakken plages av høye norske sommertemperaturer, fastslår han at det generelt ikke er noe å bekymre seg for. Redusert rekkevidde er ikke noe tema, som det kan bli om vinteren når det er skikkelig kaldt og batteriet ikke er forvarmet.

Om det derimot skulle bli veldig varmt, vil batteripakken ha ekstra behov for kjøling. Da er det en stor fordel om elbilen har aktiv, væskebasert temperaturstyring (ikke bare passiv, tradisjonell luftkjøling) og varmepumpe. Systemet tar seg av både batteripakke og drivlinje.

– I deler av USA er det skikkelig hetebølge med 45 - 48 varmegrader. Da er det et tema. Batteriene trenger kjøling, og den kjølingen krever energi. Den ideelle batteritemperaturen ligger rundt 25-30 grader. Da yter batteriene best, samtidig som temperaturen ikke går ut over levetiden, og de trenger hverken å varmes opp eller kjøles ned. Vi som bor i Norge har sjelden så høye temperaturer at dette blir noe tema. I alle fall ikke på nyere elbiler med aktiv temperaturstyring. De takler norsk sommer uten problemer, sier Frydenlund.

Tesla var tidlig ute her. Audi har dette, det samme har VW ID-serien og Skoda, Polestar og Ford Mustang Mach-E, egentlig de fleste nyere og litt dyrere. Men på eldre og enklere elbilmodeller, kan dette definitivt slå litt negativt ut.

Hva slags kjøle- og varmesystem batteripakke og drivlinje har er faktisk noe man bør sjekke ut, særlig om man skal kjøpe en brukt elbil.

Tung tilhenger eller campingvogn og motbakke er noe som kan få opp batteritemperaturen i en elbil.

Tilhenger, campingvogn og motbakke

– Generelt vil jeg si at kjøring i kupert landskap med tung tilhenger eller campingvogn er en større jobb for batteriene enn utetemperaturen i seg selv. Da kan det bli varmt i både batteri og drivlinje, og da er velfungerende kjølevæske og -vifter vesentlig.

Elbiler som ikke har dette, får naturlig nok ikke trekke noe som helst. Moderne elbiler regulerer temperaturen selv, avhengig av belastning, men generelt bør ikke temperaturen i en batteripakke stige så veldig mye over 50 grader på det varmeste. Men igjen, nyere biler takler dette også. Om du for eksempel kjører en Tesla Model X med tung henger i Trollstigen en varm sommerdag, vil du egentlig bare registrere en kraftig vifte som starter, selv om den også drar noe energi, forklarer Frydenlund avslutningsvis.

Han vet nok hva han snakker om. Foruten å være lidenskapelig opptatt av disse tingene, har han flere turer med elbil og tung campingvogn bak seg. (Og i sommer fortsetter akkurat det testprosjektet.)

