Krevde å få 30 millioner: «Ellers dør Kongen»

«Jeg vil drepe så mange mennesker jeg klarer og litt til. Og til sist. Kongen har talt sin siste tale. Ja det blir jævlig sadistisk og barbarbarisk», skrev mannen i en e-post til Slottets postmottak så sent som 23. mars i år.

Over lang tid har han kontaktet Slottet ved flere anledninger.

I en e-post fra august i fjor skrev mannen at han er et monster, og at han skal utrydde staten.

Avslutningsvis skriver han «Tenk dere godt om nå. Det vil få store konsekvenser. (...) Som kompensasjon krever jeg 30 millioner kroner inn på min konto snarest. Ellers dør kongen».

Ble frikjent

Han har også skrevet at han skal gjøre «det mest sadistiske som er gjort noensinne på norsk jord fordi jeg hater norge på så mange måter at satan ville pissa i buksene når jeg kommer med mine 200 i iq for å ødelegge denne planeten».

De senere årene har mannen slitt med rus, og han har vært tvangsinnlagt og tvangsmedisinert.

Frykter økning i trusler mot politikere

Fra 15. til 18. juni sto han tiltalt for en lang rekke trusler, blant annet mot sin egen familie, en leder i det lokale politiet, mot barn på 17. mai og mot kongen.

Han var også tiltalt etter straffelovens paragraf 115 som gjelder angrep på de høyeste statsorganers virksomhet.

Aktor i saken, statsadvokat Kari Buvik, la ned påstand om at mannen burde dømmes til tvungent psykisk helsevern, men slik ble det ikke – selv om han erkjente de fleste forholdene han var anklaget for.

24. juni ble mannen frikjent av Søndre Østfold tingrett.

Dypt uenige

Årsaken er at tingretten mente truslene mot kongen fremstår «uten nevneverdig realisme». Dommerne viser blant annet til at mannen skriver at han har vært i Forsvarets Spesialkommando og har tilgang på våpen, noe som virker usannsynlig.

Derfor mener retten at mannen ikke skal dømmes for angrep på de høyere statsorganers virksomhet, men bare for ordinære trusler.

For å dømme noen til tvungent psykisk helsevern i saker som omhandler trusler, er det et vilkår at andre tiltak har vært prøvd og vist seg ikke å være gode nok. Også her var påtalemyndigheten og retten uenige.

Retten mener at tiltalte ikke nødvendigvis har vært medisinert riktig, og at dette må utredes på nytt før det er aktuelt å dømme ham til tvungent psykisk helsevern. Dermed ble mannen frifunnet.

Etter frifinnelsen ble mannen løslatt. Statsadvokat Buvik mener det er stor fare for at mannen vil begå nye alvorlige lovbrudd, men dommerne var ikke enige med henne.

Fengslet i to uker

Buvik anket frifinnelsen på stedet og ba om såkalt oppsettende virkning, slik at han ikke ble løslatt før Borgarting lagmannsrett hadde sett på saken.

AKTOR: Statsadvokat Kari Hangeland Buvik, her avbildet i januar 2019, sier til TV 2 at hun vil innstille på en anke i saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Lagmannsretten er enig med statsadvokaten i at e-postene til Slottet må omfattes av paragrafen om angrep på høyere statsorganer.

«NN var klar over at e-postene voldte fare for at Kongen derved ble påvirket i sin virksomhet, slik loven krever», heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

Og: «Lagmannsretten er ikke enig med tingretten i at innholdet i e-postene var slik at de ikke var egnet til å bli tatt alvorlig og derved ikke var egnet til å hindre Kongen i sitt virke».

Dermed er mannen nå varetektsfengslet i to uker mens Riksadvokaten vurderer statsadvokat Buviks innstilling om å anke hele straffesaken.

Tente på hus

I tillegg til truslene er mannen tiltalt for å ha tyvlånt en bil og kjørt i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort. Han er også tiltalt for flere narkotikalovbrudd.

Mannen er tidligere domfelt flere ganger. Han fikk sin første dom etter å ha tent på huset til moren sin i 2011. Fire år senere brant han også ned sitt eget hus.

Hele 74 ganger har politiet rykket ut til oppdrag knyttet til mannen i 30-årene.

I retten forklarte mannen imidlertid at han har blitt rusfri i fengsel, og at han har et sterkt ønske om å holde seg unna rus for ikke å skuffe venner, familie eller rettsvesenet.