Opphever skjenkestopp og påbud om hjemmekontor i Oslo

Smittetall som peker nedover, og flere vaksinerte gjør at byrådet velger å gå til nasjonale tiltak i hovedstaden.

– Hvis smittesituasjonen ikke skulle forverre seg er planen at de nasjonale reglene også vil gjelde i Oslo fra og med neste uke. Dette vil også gjelde skjenking og rulling, sier helsebyråd Robert Steen til TV 2.

Restriksjonene oppheves da fra mandag 5. juli.

Helsebyråden i Oslo er positiv til smittesituasjonen i hovedstaden. Det siste døgnet ble det registrert 23 nye smittetilfeller. Kun 13 dagen før.

– Smittetallene peker nedover, og har gjort det en stund, takket være god innsats fra oslofolk. En stadig større andel blir vaksinert, og innen uke 30 skal alle over 18 år ha fått tilbud om første vaksinedose.

Opphevingen av tiltakene skjer i henhold til byrådets plan for gjenåpning som ble lagt frem 15. juni.

Dette oppheves 5. juli:

Påbud om hjemmekontor.

Skjenkestopp til kl. 24.00. Nå gjelder nasjonale regler. Det vil si at utesteder og restauranter kan ha åpent til etter midnatt, men kan ikke slippe inn nye gjester etter det.

Forbudet mot russefeiring i russebuss.

Viderefører krav om munnbind

Robert Steen sier de fortsatt er bekymret for smitte i samfunnet, og viderefører kravet om munnbind i taxi og på kollektivtransport.

– Vi vet at kollektiv er en mulig smitteplass, og at munnbind ser ut til å beskytte, og vi forholder oss til nasjonale anbefalinger og forskrifter her. Selv om påbudet oppheves kan det hende det fortsatt anbefales på kollektiv der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Men dette er noe vi er i løpende dialog med FHI om, sier Steen.

Helsebyråden sier de følger nøye med på Deltavarianten, men mener den ikke har fått fotfeste i hovedstaden.

– Det har vært noen få tilfeller, men der har vi god kontroll på smittesporingen.

