Varsler full pengepremie-stopp: – Hører fortiden til

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) sier utdanningsetaten vil ta affære etter at det ble kjent at to avgangselever fikk utdelt gavekort som belønning for best karaktersnitt.

Det har kommet svært mange reaksjoner etter at en elev ved Nydalen videregående skole skrev et debattinnlegg i Aftenposten.



Der fortalte hun at hun følte seg mindre verdsatt av skolen fordi to elevere på hennes trinn hadde fått gavekort på 1000 kroner som en oppmerksomhet for at de hadde best karaktersnitt på trinnet.

– Høre fortiden til

Nå varsler byråd Inga Marte Thorkildsen at denne praksisen snart vil være historie.

– Jeg hilser denne debatten velkommen og det er bra at elevene nå selv stiller spørsmål, sier Thorklidsen til TV 2.

Hun sier dette er noe som ikke er nytt i Oslo-skolen, men at hun synes praksisen er utdatert.

– Dette er en belønningspraksis mange skoler har hatt i mange år. Pengepremier for beste karakterer hører fortida til. Det er derfor positivt at Utdanningsetaten nå sier at de over sommeren vil se på hele praksisen knyttet til belønning sammen med skolelederne og jeg forventer at de finner gode løsninger, sier Thorkildsen.

Byråden mener videre at det er viktig å anerkjenne at elever kan legge mye innsats også i arbeid som ikke når toppkarakter, og at skolen derfor må være mer kreative når de ønsker å gi elevene en gulrot.

– Jeg kjenner ikke og vil ikke kommentere denne enkeltsaken, men vi må huske på at for mange ligger det vel så mye innsats fra en elev som går fra karakteren 1 til 2 som en elev som går fra 5 til 6. Skolene må derfor finne mer moderne måter å belønne innsats på som stimulerer til motivasjon og hindrer usunt prestasjonspress, sier byråden.

Skaper ikke robuste mennesker

Det er likevel ikke alle som mener belønning av elever er en dårlig idé.

Leder i Unge Høyre , Ola Svenneby, sa tirsdag formiddag til TV 2 at han synes det er absurd å lese at gavekortpremien utløste reaksjoner.

Han mener at ungdom blir heiet frem i alle andre arenaer, ser ingen problemer med belønning for en god prestasjon også i skolen.

– Dette er helt feil. Løsningen på karakterpress og at elever ikke føler seg verdsatt handler om helt andre ting. Løsningen er ikke å skjule de som utmerker seg, sier Svenneby.

Videre mener han det er en sunn erfaring for videregåendeelever å erfare at andre belønnes for å ha oppnådd et bedre resultat en deg selv.

– Disse elevene er 19 år. Når man begynner å studere så finner man ut at mange andre er flinkere enn deg. Når skal man gå på den smellen hvis det ikke skjer på videregående?, spør han.

– Så du tror ikke vi skaper robuste mennesker om vi ikke kan trekke frem de flinkeste?

– Definitivt ikke. Da kommer elevene heller til å gå på en smell senere, sier han.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Nydalen videregående skole. De har ikke besvart vår henvendelse.