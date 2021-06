Åpner opp om helsedramaet: – Panikk

Danske Melvin Kakooza (29), blant annet kjent for rollen i den TV 2-sendte serien «Sunday», forteller om et vanskelig år preget av mye sykdom.

Ifølge danske Se og Hør hadde skuespilleren et halvt år der han hadde et så stort ubehag om morgenen, og så mye ømhet i hodet og rygg, at han måtte ha med sin egen overmadrass hver gang han sov på hotell.

Tidlig i 2021 fant legene ut at symptomene kunne forklares med en seks ganger tre centimeter stor hjernesvulst.

Populær skuespiller

I Norge er skuespilleren mest kjent for tittelrollen i TV 2 Play-serien «Sunday», hvor karakteren hans blir hentet fra Kenya til Danmark av en desperat fotballtrener – som ikke vet at Sunday ikke kan spille fotball.

TV-serien har vunnet flere priser i Danmark, blant annet prisen for årets beste TV-serie på årets Zulu Awards, hvor Kakooza ble årets store vinner. Året før vant «Sunday» en annen TV-pris i kategorien beste satire/komedie.

Midt oppi all suksessen måtte han opereres for hjernesvulsten. Han fikk komplikasjoner, og rett etter operasjonen kunne han ikke snakke.

– Selvfølgelig får jeg panikk, for det er det jeg lever av, sier den 29 år gamle skuespilleren til det danske magasinet.

Hjertestans

Han kunne heller ikke svelge etter operasjonen. Denne informasjonen hadde ikke sykepleieren fått med seg, så hun ga ham litt vann og is.

– I stedet for at dette gikk ned i magen, så gikk det rett i lungene. Den natten våkner mamma opp av at jeg har hjertestans. Jeg ble gjenopplivet og sendt ned til intensivavdelingen på Rikshospitalet i Danmark. Der ble jeg i tre til fire uker, sier han til danske Se og Hør.

Det å komme seg etter en så stor påkjenning, har ikke vært lett.

– Det har vært en tøff tid med en svært intensiv rehabilitering, både med talepedagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Jeg kan snakke igjen nå, men det har vært noen intense syv uker med litt usikkerhet, sier han avsluttningsvis til det nevnte ukebladet.