Hetebølgen tar knekken på amerikanske veier

«Intenst, unormalt og farlig», er noen av adjektivene amerikanske meteorologer bruker for å beskrive den pågående varmebølgen i USA.

I nord-vestlige deler av landet, som er alt annet enn vant til slike temperaturer, står varmerekordene for fall. Byer som Portland, Eugene og Salem har alle registrert temperaturer på over 43 grader de siste dagene, og med det knust de eksisterende varmerekordene, skriver Associated Press.

– Dette vil trolig bli en av de mest ekstreme og langvarige hetebølgene i historien i nord-vestlige USA, sier National Weather Searvice om temperaturene.

Stengte basseng og avlyste konkurranser

I Canada satt man ny nasjonal varmerekord søndag, da gradestokken i den lille byen Lytton målte 46.1 grader celcius.

FIre år gamle Mellena O'Brien kjøler seg ned i Seattle. Ikke alle byens innbyggere var like heldig. Foto: John Froschauer/AP Photo

Også i Seattle, byen som først og fremst er kjent for store nedbørsmengder, registrerte man ny varmerekord med 40 grader. Dette er første gang byen har registrert tre dager med temperaturer på over 37 grader siden målingen startet i 1894.

Både infrastruktur og innbyggerne sliter med å håndtere temperaturene, og helgens kvalifisering til OL i Tokyo måtte avlyses av hensyn til deltakerne. Innbyggere i Seattle som ønsket å kjøle seg ned i varmen måtte skuffet konstatere at flere offentlige svømmebasseng måtte stenge, grunnet «farlige temperaturer» i nærheten av bassenget.

Slår sprekker

Interstate 5, en av de viktigste veiene fra Mexico-grensen i sør til Canada-grensen i nord, har også fått kjenne konsekvensene av varmen. Flere steder gjør de høye temperaturene at asfalten utvides og sprekker.

– Det har vært flere tilfeller av veiskader i vestlige deler av Washington i dag, inkludert langs Interstate 5. Vi forventer ytterligere skader i morgen, som blir nok en dag med ekstrem hete. Vær oppmerksom på veien, lyder oppfordringen fra meteorologene i National Weather Service i Seattle.

Flere amerikanske veier er farlige å kjøre på etter hetebølgens herjinger. Foto: Washington State Patrol

Utrykningspolitiet i delstaten kommer med en tilsvarende advarsel, og advarer om at flere veier er stengt som følge av skadene.

– Asfalten sprekker og er farlig å reise på, advarer politiet.

De mange ødeleggelsene fører til store trafikale problemer i Washington, og veiarbeidere jobber på spreng for å erstatte den ødelagte asfalten, men ingen er så langt meldt skadet som følge av ødeleggelsen.