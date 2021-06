Reven i hønsegården

Norwegian klarte ikke å bremse før det var for sent. Da passerer toget stasjonen.

Han forsyner seg grovt og fråtser i sitt eget kalas.

Det er det som nå har skjedd nok en gang med bonusene til opportunistene i toppledelsen til Norwegian.

Får fanden skal de ikke ha bonuser når det går til helvete med selskapet også. Bjørn Kjos bygget et fantastisk norsk eventyr.

Han var på rett tid til rett sted. Problemet hans var som så mange andre store bedrifter som vokser for fort.

Abdelhak Abdellaoui Foto: Privat

Han var euforisk hver gang han viste sitt herlige smil og positive smittende personlighet.

En fargerik person som Norge ikke har sett på lenge i norsk næringsliv. Men når du gaper for stort så går det som vanlig galt.

Det har de fleste opplevd. Når du da har et ekspresstog som går i rivende fart og skal prøve å bremse så går det også galt.

Norwegian klarte ikke å bremse før det var for sent. Da passerer toget stasjonen.

Det er greit nok. Men når da tryllekunstner Geir Karlsen klarer å trylle frem avtaler i konferanserommet, etter først å ha stått med lua i hånda hos næringsministeren er det selvfølgelig ikke greit at han tar ut millioner i bonuser med sin sparkede kollega.

Problemet ligger dog ikke her. Dette så vi også under finanskrisen i 2008/2009.

Da var det Jens som regjerte på toppen i Grubbegata. Og de er i vært fall ikke blå. Likevel serverte de også bedriftslederne gavepakker i milliardklassen på sølvfat.

Hvordan gikk det? Neida, det er ikke så farlig.

Andre må sone to-tre år for innsidehandel mens toppmeglerene endte henlagt sak og noen millioner i bot til milliardbanken.

Er ikke livet herlig folkens ? På broen i Oslogate i Gamlebyen på 80-tallet skrev anarkistene noe veldig vakkert. «Wake up and smell the fish».

At Erna Solberg smører bedriftene med slike gavepakker uten å legge inn klausuler i avtalen om null bonus utbetalinger er ikke overraskende.

Hun har tross alt en mann som er eller har vært investor i Fjellinjen. Men vi lar den saken ligge død.

Det er ikke forbudt å tjene penger og være en sleip opportunist.

Problemet er følgende. Det er at våre tillitsvalgte ikke lærer av egne feil og alt for sterke bindinger mellom politikere og næringslivstopper.

For mens politikerne og være konsernledere koser seg med sine snitter og 5 retters fråtsefest på årets NHO fest kan hvermansen stå på Grønland og tigge om mat i lange køer.

Så folkens! Kos dere med paraplydrinker. Det er tross alt agurknyheter jeg kommer med.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no