So slo tilbake

Wesley So har utliknet til 1-1 i kvartfinalen mot Magnus Carlsen

Med hvite brikker vant Wesley So det andre partiet første dag av kvartfinale-oppgjøret mot Magnus Carlsen i Meltwater Champions Chess Tour 7.

Dermed står det 1-1 i dagens hurtigsjakk-match, der det skal spilles to partier til.

- Wesley So har utmanøvrert Magnus Carlsen fra det som så ut som en ganske lik åpning, sier en imponert sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

- Det står det respekt av!

Underholdende åpningsparti

Carlsen hadde skaffet seg et overtak med seier i et svært underholdende åpningsparti.

Der så amerikaneren lenge ut til å kunne få det remis-resultatet han var ute etter, men under tidspress bukket So.

Carlsen var nådeløs og presis, og vant etter 33 trekk.

– Dette partiet inneholdt det meste, ifølge Hammer.

– Magnus hadde hvite brikker men spilte som om han var svart. Etter en Magnus-tabbe så det ekstremt gunstig ut for So. Men Magnus klarte ikke bare å holde seg i live, han klarte også å snu det til seier.

– Jeg tror ikke So innså hvor stor fare han var i det før det var for seint. Og i tidsnød gjorde han en avgjørende feil.

Kvartfinalen i Meltwater Champions Chess Tour 7 spilles over to dager (tirsdag og onsdag). Hver av dagene spilles en match bestående av fire partier hurtigsjakk. Carlsen har nå en god mulighet til å vinne åpningsmatchen.

De to store

Magnus Carlsen og Wesley So har skilt seg som de to desidert sterkeste utøverne i Meltwater Champions Chess Tour. Den norske verdensmesteren og hans amerikanske rival har begge vunnet to av turneringene hittil. De har skilt seg ut i poengsammendraget med klar margin til Teymur Radjabov på tredjeplass.

Men etter 4. (Carlsen) og 5. plass i gruppespillet denne gangen møtes de to gigantene allerede i kvartfinalen. Kun en av dem kan nå semi.

Irritert Carlsen

Etter endt gruppespill mandag var Magnus Carlsen irritert over det han selv mente var en svak avslutningsdag.

– De to første dagene var så där, sa Carlsen i intervju med TV 2s programleder Sverre Krogh Sundbø.

– I dag var det direkte ræva. Skikkelig, skikkelig dårlig.

Men Carlsen var åpenbart heller ikke fornøyd med at So bare spilte kjaPpe remispartier med hvite brikker. For amerikaneren kunne med seier i ett eller flere av de partiene unngått 5. plassen og duellen med Carlsen så tidlig som i kvartfinalen.

– Jeg vet ikke om han tenkte over det, sa Carlsen.

– Det irriterte meg litt - han prøvde ikke engang å vinne partiene sine. Jeg tviler på at han er veldig glad for å møte meg. Han tar det kanskje bare som en utfordring, da.

Tidlig på dagen

Wesley So tvinges til å være morgenfugl i denne online-turneringen; der spille-tidspunktene er mer tilpasset utøverne og TV-publikum i Asia.

Når åpningstrekket foretas kl. 13 norsk tid, er klokka i Minnetonka, Minnesota, der So bor og spiller, 06.00.

Kvartfinale-oppsett

De tre andre kvartfinalene som spilles parallelt med Carlsen-So er:

Levon Aronia, Armenia - Arjun Erigaisi, India

Vladislav Artemiev, Russland - Anish Giri, Nederland

Jan-Krzysztof Duda, Polen - Ding Liren, Kina

Sendes på TV 2 Sport 2

Du kan følge kvartfinalen(e) direkte på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play. Sendestart 12.30 og 1. parti kl. 13 tirsdag og onsdag. Det spilles fire partier hurtigsjakk. De vil normalt holde på til ca. kl. 16.45.

Onsdag kan det bli lynsjakk og et eventuelt armageddon-parti også. Da forlenges sendetiden.

Programleder er Sverre Krogh Sundbø, eksperter og kommentatorer er Jon Ludvig Hammer og Hans Olav Lahlum.