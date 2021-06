Frank de Boer ferdig etter EM-fiasko

Frank de Boer er ferdig som landslagssjef for Nederland, opplyser Det nederlandske fotballforbundet i en pressemelding tirsdag.

Hollenderne røk overraskende ut i EM-åttedelsfinalen mot Tsjekkia søndag.

Det var ventet at de Boer ville få sparken etter den skuffende EM-exiten, men i pressemeldingen opplyser den tidligere Ajax-treneren at han selv valgte å fratre sin stilling før man rakk å evaluere sommerens mesterskap.

Forbundet skriver at det også var en klausul i kontrakten om at partene kunne velge å gå hver til sitt hvis Nederland ikke tok seg til minst en kvartfinale i EM. De påpeker like fullt at det ikke var sikkert at den interne evalueringen ville konkludert med at de Boer måtte gå.

51-åringen tok over Nederland i 2020. Han spilte selv 112 kamper for landslaget mellom 1990 og 2004.

I gruppespillet gjorde de oransjekledde det godt, og vant samtlige kamper. Kampene fikk de spille hjemme på Johan Cruijff ArenA i Amsterdam foran egne supportere.

I åttedelsfinalen mot Tsjekkia var Nederland store favoritter, men gikk på trynet og tapte 0-2. Mye av kampen ble ødelagt da Matthijs de Ligt fikk rødt kort da det var målløst tidlig i 2. omgang.

Det betyr at Nederland nå må finne en erstatter før VM-kvaliken mot Norge 1. september.

