Å kjøre taxi i London har vært noe helt for seg selv, i flere tiår. Vel på plass i baksetet (eller en av klappstolene) i den karakteristiske Londontaxien, glemmer du fort både køer og stillestående trafikk rundt deg. For dette er en sjarmerende bilopplevelse utenom det vanlige.

For noen år siden ble dette ikonet helt nytt. Designet er et videreføring av det tradisjonelle, men under skallet snakker vi revolusjon.

Dagens taxi fra Geely-eide (de står også bak Volvo) LEVC er en ladbar hybrid.

Den har en batteripakke som gir opp mot 100 kilometers rekkevidde på strøm. I tillegg er den utstyrt med en 1,5-liters bensinmotor, som fungerer som en rekkeviddeforlenger.

Dette er foreløpig eneste skisse av interiøret. Baksetet felles ned og blir til en dobbeltseng når det er ønskelig. Kjøkkenløsningen er elektrisk.

Verdens første, eller?

Det ruller allerede mange eksemplarer av bilen i Londons gater og det er ingen hemmelighet at Geely har mye større ambisjoner enn dette også. De har investert milliarder i utviklingen av plattformen og selve bilen. Klarer de å kuppe markedet for taxier i verdens storbyer, kan de virkelig ha skutt blink.

Men her handler det ikke bare om taxi. Nå har LEVC akkurat gitt ut med informasjon og noen bilder av en bobil-utgave av bilen, kalt e-Camper. "Verdens første elektriske campervan" kaller de selv konseptet. Om den virkelig er verdens første er vi litt mer i tvil om. Blant dem som allerede har vist lignende konsepter er Nissan og mange andre er på saken. Men uansett er det ingen tvil om at dette er en bil som kommer til å skille seg ut fra mengden.

Her var det første eksemplaret ute på tur

Ute i naturen - uten utslipp. Det er et viktig utgangspunkt for denne camperen.

Elektrisk kjøkken

LEVC er så langt sparsomme med opplysningene, men lover en elektrisk rekkevidde på inntil 100 kilometer. e-Camper har soveplass til fire. Hevbart tak skal gi ståhøyde innvendig, denne løsningen gir også en dobbeltseng «på hemsen».

Et flyttbart bord skal gi mest mulig fleksibilitet, enten det brukes mellom setene, eller til spisebord. Kjøkkenet har elektriske kokeplater og kjøleskap. Her er tanken at man bruker strøm fra batteripakken, når bilen ikke er tilkoblet ekstern strøm.

I presentasjonen av bilen gjør LEVC et stort poeng at dette med elektrisk drift er viktig for mange av de potensielle kjøperne. Særlig når man ønsker å campe litt utenfor allfarvei. Med stadig økt fokus på miljø og forurensning, er det viktig å kunne oppsøke mange steder, uten utslipp.

Londontaxien slik vi er vant til å se den, i bytrafikken.

Voksen pris

De understreker forresten også den korte svingradiusen. Den er ikke bare smart i London-gater, men også når du skal dra på steder der det er trangt om plassen.

Selv om bilder og informasjon kan tyde på at dette ennå er på et ganske tidlig stadium, er det tydeligvis ikke lenge til LEVC og samarbeidspartneren Wellhouse Leisure skal starte produksjonen. De har nemlig begynt å ta imot ordre og planlegger å levere ut de første eksemplarene sent i 2021.

Prislappen er på 73.000 pund, eller med dagens kurs drøyt 850.000 kroner Med eventuelle norske avgifter på toppen av dette, er vi fort i en prisklasse som inkluderer både større og mer velutstyrte alternativer.

