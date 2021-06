Ville sette norgesrekord – endte med alvorlig hodeskade

Syklist Øystein Dahl skadet seg stygt under et rekordforsøk mandag.

Ulykken skjedde i Porsanger kommune i Finnmark, mandag kveld.

– Det har seg slik at det har skjedd en ulykke på veien hvor Øystein har falt og slått seg. Han ble fort tatt hånd om og har blitt hentet av ambulansehelikopter, skrev følgeteamet hans i en oppdatering.

Dahl skulle som en del av Sykkelaksjonen 2021, gjennomføre et solorekordforsøk på temposykkel hvor han skulle sykle distansen Lindesnes – Nordkapp.

Dahl ble sendt til sykehus, og i en oppdatering tirsdag kommer det frem at syklisten ikke lenger er kritisk skadd.

– Fallet til Øystein resulterte i en alvorlig hodeskade. Øystein har blitt nøye overvåket og testet natten gjennom og legene kan nå bekrefte at prognosene er gode og at han ikke er i kritisk tilstand lenger. Han vil bli værende for hvile og videre overvåkning det neste døgnet på Tromsø Sykehus, skriver produksjonsselskapet i en pressemelding tirsdag som Dagbladet har fått tilgang til.

Turen startet torsdag klokken 7 på Lindesnes. Ulykken skjedde i siste stund på vei mot målet og rekord. Ifølge Fædrelandsvennen lå Dahl an til å nå Nordkapp klokka 22 mandag kveld.

– Vi sender varme tanker til Øystein og hans familie, skriver Sykkelaksjonen.

Formålet med aksjonen er å samle inn penger til Barnekreftforeningen.

I fjor samlet aksjonen inn 1,2 millioner kroner.