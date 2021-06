Dag Otto uenig med kritikerne: – Vi må ikke sy puter under armene på rytterne

Stygge velt har preget to av de tre første Tour de France-etappene. Etter mandagens etappe fikk løypen knallhard kritikk for å være farlig for rytterne.

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen er uenig med kritikerne i sirkuset.

– Vi vil selvfølgelig ikke se ulykker og stygge velt som sender folk hjem med skader den første uken, men det er rytterne som bestemmer farten. De må bestemme farten etter forholdene. I Tour de France vil alle foran og det er smale veier. De kjører Paris-Roubaix, Strade Bianche og Flandern rundt, der de må tilpasse seg etter forholdene, sier Lauritzen.

Rytterne stoppet opp helt på starten av tirsdagens etappe for å vise sin misnøye med sikkerheten. Rytterforeningen (CPA) har kommet med en uttalelse og krever diskusjoner for å bedre sikkerheten til sykkelstjernene.

– De må kjøre etter forholdene

Lauritzen understreker at sykling er risikosport.

– Sykkel er en farlig idrett. Kjører du rallycross og Paris-Dakar, kan du ikke klage på at det er for mye sand. De må kjøre etter forholdene, sier han.

– Er du oberst hele døgnet?

– Jeg syklet selv i mange år og har levd av sykkel i 15 år. Det var velt den gangen også, men vi må ikke sy puter under armene på rytterne. De må ta hensyn. Det er et press om å ta trøyer og etappeseirer, og da skjer det dessverre uhell. Det er en del av sporten, sier Dag Otto Lauritzen.

Lagene og rytterne ønsket å stoppe klokken etter fem eller åtte kilometer på mandagens etappe. Tour de France-arrangøren ASO gikk med på det, men Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) satte en stopper for regelendringen.

Lauritzen mener imidlertid det kan være en god idé å stoppe tidtakingen tidligere enn tre kilometer i mål for at ikke sammenlagtrytterne og spurterne skal kjempe om å komme langt frem i en hektisk finale av etappen.

– Men ingen av veltene her skyldes dårlige veier, mener Lauritzen.

Froome kritiserer arrangørene

Kritikken mot løypen og arrangørene hadde ikke stilnet gjennom natten.

– Det som skjedde var veldig uheldig, spesielt når bekymringen ble reist før start. Det er veldig beklagelig, spesielt når det kommer så mange andre regler som ikke bedrer sikkerheten. Når det kommer reell bekymring for sikkerheten, blir det avslått. Det får oss til å lure på om de virkelig bryr seg om vår sikkerhet, sier den britiske stjernen Chris Froome.

– Det hjelper med større veier, men det vil alltid være kamp mot den målstreken, og det vil være en kamp for ikke å krasje og miste tid, men jeg håper det vil hjelpe med de tiltakene som eventuelt kommer opp, sier Edvald Boasson-Hagen til TV 2.

– Vi visste lenge hvordan etappen var, og det er noens jobb å se gjennom etappene og eventuelt forsøke å endre god tid i forveien. Det er kanskje litt surt at både ASO og rytterne vil ha endring, men UCI ikke godtok helt på tampen. Det må nok endringer til etter hvert som syklingen går fortere og fortere og presset blir større og større, sier Amund Grøndahl Jansen til TV 2.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er enig med Grøndahl Jansen.

– Løypen i går var ikke godt nok kvalitetssikret med tanke på dynamikken i dagens sykkelfelt. Å mikse interessene til spurterne og sammenlagtrytterne er ingen god miks, så finalen må arrangørene lære av. De kan ikke ha den type finaler. De må heller legge inn flere bakker først, så de får strukket og utskilt feltet, eller så må bakkene legges lengre fra mål, sier han.