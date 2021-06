Solbakken dukket opp i Parken for første gang siden sparkingen

Ståle Solbakken har ikke satt sine bein i Parken siden sparkingen fra FC København i fjor høst.

Men i går var han tilbake på sin gamle hjemmebane, i forbindelse med åttendelsfinalen i EM mellom Kroatia og Spania.

Solbakken fikk se en åttemålsthriller der spanjolene til slutt avanserte med 5-3 etter ekstraomganger.

– Hvordan var det å være tilbake i Parken?

– Det var deilig, det. Det ble mye FCK-prat til å være Kroatia-Spania, men det gikk fint. Jeg var heldig med kampen og hadde fine billetter sammen med «hvermansen». Are Hokstad (administrativ koordinator for A-landslaget) skaffet meg billettene, sier Solbakken.

– Var det hyggelig å møte FCK-supporterne igjen?

– Jeg vet ikke om det bare var FCK-supportere, men det var hyggelig. Jeg satt like ved en oppgang også hvor det rant ut og inn med folk, så på den måten satt jeg litt dårlig til, sier Solbakken og flirer.

Å se noen FCK-kamp i Parken blir derimot ikke aktuelt med det første.

– Det har jeg ingen planer om, jeg er ferdig med det. De har fokus på det de skal gjøre, og jeg på det jeg skal gjøre, sier han om den saken.

Pappa Solbakken byttet ut keeperen

– Men i går kjente du på suget etter å se fotball i Parken igjen?

HYLLER UTSKJELT SPISS: Ståle Solbakken lot seg imponere over Alvaro Morata i går. Foto: Wolfgang Rattay

– Jeg hadde lyst til å se Kroatia-Spania live og få et blikk fra tribunen, både for underholdningen, men også fra trenerperspektivet. Det var en fascinerende fotballkamp å være vitne til. Spania spiller på sin måte uansett og er tro mot det, også når de bruker keeperen videre etter å ha gjort en av de største tabbene i historien, omtrent.

– Ville du byttet ut keeperen i tilsvarende situasjon?

– Det er bedre spørsmål nå som det er fem innbyttere enn da det bare var tre. Nå er det større rom for å gjøre noe sånt, ikke minst i knockoutrundene, før straffekonk og så videre, slik Louis van Gaal gjorde i sin tid, sier Solbakken, uten å ville svare direkte på spørsmålet.

I stedet drar han fram en historie om sin minst like nådeløse trenerpappa, Svein Solbakken, fra 70-tallet.

– I 1976 var fattern trener for Grue, som da var det 20. beste laget i hele Norge. Grue spilte mot Raufoss i gamle 2. divisjon, og den daværende Grue-keeperen Erling Fossum gjorde en tilsvarende tabbe som den spanske keeperen i går. Ballen ble spilt tilbake, og han skulle bare løpe etter ballen, men så glemte han at han var veldig nærme målstreken. Ballen rullet over streken. Dette skjedde da kampen bare var ett minutt gammel, og fattern byttet ut Fossum umiddelbart. Inn kom daværende U21-landslagskeeper Arne Gjermshus, sier Solbakken.

NÅDELØS PAPPA SOLBAKKEN: Svein Solbakken (til venstre) viste ingen nåde da keeperen hans rotet et tilbakespill inn i kassa. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Hyller tre spillere

Heldigvis for Spania-keeper Unai Simon hadde han en mer forståelsesfull trener på sidelinja enn Svein Solbakken - og utover i kampen gjorde han flere gode redninger og beholdt også roen de gangene han fikk nye tilbakespill.

Ståle Solbakken nevner tre spillere på banen som imponerte ham ekstra i går:

– Det var fascinerende å se spillere, som skilte seg ut. Morata viste seg som en god allroundspiller. Han misset en sjanse som omtrent bare han kan, men scoret et fantastisk mål, fikk mye juling, men spilte bare videre. Modric gjorde kanskje én feil i løpet av hele kampen før han gikk helt tom. Og så 18-åringen fra Barcelona, Pedri. Han framsto veldig, veldig smart og spilte med innsiden av hodet hele tida, sier Solbakken.

PS! Nederlands Matthijs de Ligt fikk direkte rødt kort i kampen mot Tsjekkia søndag. Det gjør at han går glipp av VM-kvalifiseringskampen mot Norge på Ullevaal i september.

– Han blir vel erstattet med Virgil van Djik, så det er kanskje ikke helt krise for Nederland, kommenterer Solbakken.