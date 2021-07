Derfor var Anne Rimmen glad for OL-utsettelsen: – Privat var det helt greit

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ett år etter at de egentlig skulle i ilden, er Anne Rimmen og Henrik Elvestad klare for å lede kveldssendingene under OL.

– Jeg vet ikke hva jeg går til. Anne, hun har rutinen. Men jeg aner ikke hva jeg har sagt ja til, sier Henrik Elvestad (47) når God kveld Norge treffer ham og medprogramleder Anne Rimmen (39) utenfor Discoverys lokaler i Nydalen i Oslo.

Elvestad, som har lang fartstid i TV-bransjen, har tilgode å være programleder på direktesendt fjernsyn.

Det skal han nå – og det i selveste OL.

LIVE-TV: Henrik Elvestad skal for første gang prøve seg som programleder på direkte-TV. Foto: Discovery

– Det kommer jo ikke til å gå på skinner hele tiden, hvert sekund, fjorten dager i strekk, medgir han.

Rimmen, som derimot har hatt mange direktetimer på TV, tar det med knusende ro.

– Det som er med direkte-TV er at du er litt mer skjerpa. Du kan ikke gjøre ting om igjen, og da blir det bra, mener hun.

Babyer på bakrommet

Og nettopp denne roen hadde hun også i fjor, da hun gikk høygravid med sitt andre barn.

Datteren skulle komme til verden knappe tre måneder før OL egentlig skulle gå av stabelen – i Tokyo 2020. Også da skulle duoen lage OL-kveld to uker i strekk.

– Det blir en kort permisjon, så får vi legge det litt til rette med pappaer på bakrommet med babyer, sa en alltid like smilende Rimmen til God kveld Norge den gangen.

Ett år etter erkjenner hun at OL-utsettelsen kanskje ikke var så dum.

– Det var jo kjipt at det ble utsatt for vi hadde gleda oss lenge, men sett i ettertid, sånn privat, så var det jo helt greit. Jeg hadde tross alt en knøttliten baby i fjor sommer, og når vi var rundt den tida det skulle vært OL så var vi vel alle enige i familien at det var kanskje greit at mamma var hjemme, ler hun.

Nå er datteren, som hun har sammen med tidligere motorsykkelutøver Ailo Gaup (42), blitt et år gammel. Det er ifølge Rimmen litt enklere. Likevel vil det nok bli litt barnevaktbehov.

– OL begynner midt i fellesferien så det er ikke barnehage akkurat da, sier hun.

– Er det Ailo som er barnehage da?, spør Elvestad.

– Det er Ailo og besteforeldre som må ta den største greia der, bekrefter Rimmen. Men også her har hun roen:

– Det er jo en begrensa periode, og jeg tenker at så lenge man tenker det, så går alt.

