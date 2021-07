Slik lever LSK-ikonet profflivet på Malta

– Midt i et ørkenlandskap, drøyt fem kilometer sør for byen Mosta, ligger Maltas nasjonalarena Ta' Qali.

Det var her Michael Mifsud debuterte på det maltesiske landslaget en februardag i 2000.

LIKE BLID: Michael Mifsud på vei til treningskamp mot laget Hibernians. Han elsker livet som fotballproff og familiekjær mann hjemme på Malta. Foto: Simon Nitsche

Siden da har den rappe spissen oppnådd legendestatus i det lille Middelhavs-landet og vært innom klubber i Tyskland, England, Australia og Norge.

Her hjemme kjenner vi han best fra tiden på Åråsen som LSK-spiller.

Nå har Mifsud blitt 40, og yter sine fotballtjenester for vesle Mosta FC hjemme på Malta. En mandag i juni møter han TV 2 på parkeringsplassen foran arenaen han debuterte på for 21 år siden.



– Hvordan er Norge? ler den tidligere LSK-profilen spontant.

Han ser nesten yngre ut enn under glansdagene i gult på midten av 2000-tallet.

– Hvor lenge skal du holde på, egentlig?

– Jeg tar ett år av gangen. Takk gud for at jeg fortsatt er i form. Jeg tar godt vare på kroppen min, som alltid, smiler evighetsmaskinen.

Forrige uke signerte han en ny ettårskontrakt med Mosta, klubben som ble nummer seks i Maltas Premier League sist sesong.

6. juli spiller Mosta kvalifiseringskamp i den nyopprettede turneringen Europe Conference League mot slovakiske Spartak Trnava.

– Jeg tror jeg dette blir mitt siste eventyr med Europa-fotball, selv om en ikke vet hva fremtiden bringer. Jeg skal gjøre maksimalt ut av det, lover Mifsud.

VEGG I VEGG: Til høyre i bildet finner du inngangen til nord-tribunen på Maltas nasjonalarena. Til venstre ligger The Centenary Stadium, som huser treningskampen mellom Mosta og Hibernians. Foto: Simon Nitsche

I november i fjor spilte Mifsud sin siste landskamp i 3-0 nedsablingen av Lichtenstein. Mifsud skåret selvsagt i avskjedskampen, men nå er 17.000 tilskuere byttet ut med knappe 600.

SKÅRET I AVSKJEDEN: Draktnummer 9 var øremerket Mifsud på landslaget, og er også hans i Mosta FC. Her skårer han sitt siste landslagsmål mot Lichtenstein. Foto: Rene Rossignaud

– Jeg spiller ikke for pengene, men for miljøet. Jeg setter pris på en garderobe med takhøyde for tull og tøys, og sånn er det her i Mosta, forteller 40-åringen.

IKKE FULLSATT: Med 35 grader i skyggen klokken 18.00, er det ikke rart det er glissent på tribunene en mandag på Malta. Foto: Simon Nitsche

Jeg fikk gåsehud hver eneste gang de sang om meg. Michael Mifsud om Kanarifansen.

Hyller LSK-fansen

– Hva husker du best fra tiden i LSK?

– Jeg husker hele den perioden som god. Jeg følte meg velkommen i klubben, og trivdes i Norge. Tidvis var det vanskelig å være borte fra venner og familie. Familie og venner er grunnen til at jeg har spilt på Malta de siste årene, vedgår han.

KULTFIGUR PÅ ÅRÅSEN: Mifsud ble LSKs toppscorer i 2006 med sine 11 mål fra 19 kamper. Han huskes best for å ha senket Vålerenga to ganger i løpet av sin LSK-karriere. Foto: Erlend Aas

– Kanarifansen på Åråsen var utrolig. Jeg fikk gåsehud hver eneste gang de sang om meg på stadion, legger han til.

– Hvem var, etter din mening, den beste spilleren i den norske ligaen da du spilte?

– Det er vanskelig å svare på. Kollektivet til Rosenborg var godt, men jeg svarer en medspiller: Frode Kippe. Han var fantastisk. Både på og av banen. En venn jeg fortsatt holder kontakten med.

– Han har lagt opp. Kunne han kommet hit og spilt?

– Han får gi beskjed hvis han er her på ferie, ler Mifsud.

Men med så mange landskamper under beltet, hvem er den beste landslagsspilleren du har spilt mot?

– Den er vanskelig. Men jeg må si Zinedine Zidane. Han var utrolig.

Skåringene på Old Trafford

Etter tiden i LSK forsvant spissen til Coventry i Championship. Der gikk en guttedrøm i oppfyllelse på selveste Old Trafford.

Året er 2007. Manchester United hadde slått Chelsea et par dager i forveien, og nå ventet Coventry i tredje runde av Carling Cup foran et fullsatt Old Trafford.



Men selv om United hadde en ung Gerard Pique og en nysignering i Nani på banen, var det en lynrask spiller med kjælenavnet «myggen» som stjal showet.

Fakta: Michael Mifsud Nylig signert ny ettårs-kontrakt med Mosta FC i den maltetiske toppdivisjonen.



Flest mål og flest landskamper for Malta med 42 skåringer på 143 kamper. Spilt for blant andre Kaiserslautern, Coventry, Barnsley, Melbourne Heart og seks ulike klubber på Malta. Skåret 17 mål på 48 seriekamper for LSK fra 2004 til 2006, og ble blant annet matchvinner mot Vålerenga to ganger. Kåret til årets sportsutøver på Malta i 2001 og 2003.

Mifsud scoret to ganger, og sendte United på hodet ut av cupen. Etterpå ble han døpt «Maltas Messi» av La Gazzetta dello Sport.

MIFSUD MOT UNITED: Slukørede stjerner kikker på en feirende Mifsud. Fortsatt snakkes det om bragden på Old Trafford på Malta. Foto: DARREN STAPLES

– Det er en kamp jeg aldri kommer til å glemme.

– Blir du minnet på den fortsatt?

– Ja, alle husker den kampen fortsatt. Her på Malta er det mange Manchester United-fans, så det er ekstra moro. Alle her på øya jublet for meg den kvelden, minnes Mifsud.

Skal inspirere unge

Mifsud har heltestatus på Malta, og er en viktig ressurs i rekrutteringen av fremtidige potensielle fotballeksporter fra øya.

I skrivende stund er Malta rangert som nummer 175 på FIFA-rankingen. Plassen bak Kamobodsja, og rett foran St. Lucia.

Fotballhelten inviteres nå rundt på kirkeskoler i hjemlandet for å inspirere unge fotballspirer til å satse for fullt.

– Jeg forteller alltid at de ikke skal frykte noe, og ha tro på seg selv. Det er mulig å skape seg en proffkarriere i utlandet, selv om du kommer fra Malta.

INSPIRERER: Det oppfattes som en tyngde hos de unge håpefulle fotballspillerne på Malta og ha Mifsud i garderoben. Foto: Simon Nitsche

I garderoben før treningskampen mot Hibernians denne junimandagen blir 40-åringens status bekreftet av den unge spisskollegaen Andrei Spiteri (21):

– Michael er en legende. Jeg blir inspirert av å dele garderobe med ham. Jeg drømmer også om å komme meg ut av Malta for å leve av fotballen, forteller han til TV 2.