Sjeldent innblikk i Vegard Harms økonomi – men én ting mangler

Vegard Harm deler for første gang årsregnskapet sitt med Brønnøysundsregisteret. Dette gir likevel ikke et fullstendig innblikk i økonomien hans.

Vegard Harm eier hundre prosent av aksjene i Vegard Harm AS. Selskapet hadde inntekter på over 2,8 millioner kroner i 2020, ifølge årsregnskapet som nylig ble sendt til Brønnøysundsregisteret.

Da utgiftene ble trukket fra, satt han igjen med en bunnlinje på over 1,6 millioner kroner.

Dette er første året Harms årsregnskap offentliggjøres, fordi han har hatt et enkeltmannsforetak siden 2016. Enkeltmannsforetak trenger som oftest ikke å offentliggjøre slike regnskap.

Etter hva God kveld Norge erfarer, har han for det meste brukt enkeltmannsforetaket også i 2020. Det vil si at den totale inntekten til 25-åringen trolig er betydelig høyere.

God kveld Norge har kontaktet Harm via hans management. Harm ønsker ikke å kommentere saken.

TV-YNDLING: Vegard Harm ble en seerfavoritt da han deltok på Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Har til salt i grøten

Til tross for et solid årsresultat i Vegard Harm AS, valgte ikke influenseren å ta ut en skyhøy lønn.

Lønnskostnadene er oppført på rundt 524.000 kroner. Etter at arbeidsgiveravgifter ble trukket fra, satt han igjen med rundt 459.000 i lønn.

Til sammenligning viser årsregnskapet til Isabel Raad at hun tok ut et utbytte på 2,8 millioner kroner i 2020, samt lønn på over 760.000 kroner.

Etter hva God kveld Norge erfarer, tok ikke Harm ut utbytte i 2020 via Vegard Harm AS.

Toppet inntektslistene

Det skal sies at årsregnskap ikke nødvendigvis gir et fullstendig innblikk i en persons økonomi.

Harm har som nevnt brukt enkeltmannsforetaket sitt i 2020, og kan ha store inntekter og/eller utbytte som er registrert der, eller andre steder.

En mer fullstendig oversikt over hva han tjente og hvor mye han måtte skatte i 2020, offentliggjøres i november eller desember når det blir mulig å søke i skattelistene.

Forrige gang skattelistene ble offentliggjort, tronet Vegard Harm øverst på influensernes inntektsliste.

Han hadde inntekter på godt over 4,2 millioner kroner, og toppet dermed listen foran influensere som Isabel Raad, Sophie Elise Isachsen og Jørgine Vasstrand.