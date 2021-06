Dømt for drapsforsøk – avslørt da politiet avlyttet dem

To menn er dømt for drapsforsøk etter en stygg voldsepisode i Bergen i fjor sommer. Før politiet pågrep mennene, startet de avlytting av telefonene deres. Det ble et sentralt bevis i retten.

– Jeg holdt kniven sånn og ville ta av han buksen. Jeg ville brenne penisen hans, sier den ene domfelte mannen til den andre dagen etter drapsforsøket.

På dette tidspunktet ante de ikke at politiet lyttet på samtalene deres.

– Bror, vi stabbet han, mann. Kakket han opp, blir også sagt.

Kvelden før, den 11. juli i fjor, hadde duoen klatret inn vinduet til en leilighet i Bergen. Deretter sparket de opp døra til soverommet.

I senga lå en mann de begge kjente og en kvinne som en av voldsmennene har hatt en «kjærestelignende relasjon med», ifølge dommen.

Duoen i senga var naboer og hadde reist sammen hjem fra byen. Begge var påkledd da angrepet startet.

Blødende mann på gata

Retten mener at mennene dro til leiligheten fordi kvinnen befant seg der.

Teledata viser at begge de domfelte forsøkte å få kontakt med kvinnen flere ganger før den ene mobiltelefonen trolig ble slått av da den forsvant fra telenettet.

Ti minutter senere fikk politiet i Bergen den første meldingen om en svært alvorlig voldsepisode. Da løp en blødende og livstruende skadet mann ute på gaten og ropte etter hjelp.

Ifølge dommen forsøkte mennene å drepe mannen som lå i senga.

Offeret ble blant annet slått i hodet med en moppestang og en tallerken, sparket i hodet, slått med et knivskaft og knivstukket i låret og halsen.

Stikkskadene var så alvorlige at mannen hadde omkommet dersom han ikke fikk livreddende behandling raskt.

Planla å flykte – stoppet av covid

Deler av voldshendelsen er filmet av en av domfelte. I videoen ser man at offeret er utsatt for brutal vold og at han skriker høyt, ifølge dommen.

Voldsmennene, som begge nekter straffskyld, har blant annet forklart at de skulle på nachspiel i leiligheten og at de deretter ble angrepet av fornærmede. De har også forklart at de trodde kvinnen hadde blitt utsatt for et overgrep, men ingenting av dette fester retten lit til.

De mener at fornærmede ble angrepet med en gang duoen ankom, og at det ikke var et basketak på åstedet.

PLANLA FLUKT: Mennene har forklart at de hadde tenkt til å forlate Bergen, blant annet via Flesland, men det ble ikke noe av. Foto: Marit Hommedal / NTB

Politiet iverksatte kommunikasjonskontroll, altså telefonavlytting, mot mennene kort tid etter ugjerningen. Det er i disse samtalene de snakker om hva offeret ble utsatt for.

I tiden etter ugjerningen har de domfelte erkjent at de forsøkte å flykte fra Bergen, men at det ikke gikk helt etter planen.

De dro først til jernbanestasjonen, men det var fullt på toget. Dermed fikk de vansker med å reise på grunn av smittevernproblematikk, ifølge dommen.

Deretter dro de til Flesland, men de ombestemte seg og dro i stedet hjem til en kamerat.

Lange straffer

Begge er nå dømt for drapsforsøk. Den ene til fengsel i ni år, mens den andre er dømt til fengsel i åtte år og seks måneder.

De er også dømt for å ha truet med å skjære av penisen til fornærmede, for deretter å dra av ham buksen.

– Klienten min er underrettet om resultatet, men vi har ikke gått detaljert gjennom dommen. Han er skuffet over konklusjonen, og det er nærliggende å tenke at det blir en anke, men det har vi ikke formelt besluttet, sier advokat Marius Wesenberg, som representerer mannen som fikk den korteste straffen.

Den andre domfelte mannens forsvarer, advokat Ole-Petter Grythe Hoff, sier at han har gått gjennom dommen med sin klient og at han har tatt betenkningstid.

– Men det vil komme en anke fra oss, sier han.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra den fornærmede mannens bistandsadvokat eller fra statsadvokaten.