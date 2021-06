Ser ingen problemer med å premiere de beste elevene: – For et rart land vi bor i

Utdanningsetaten i Oslo vil se på gavepraksisen i Oslo-skolen etter at to avgangselever ble tildelt gavekort for gode karakterer. – Absurd, sier Unge Høyre-leder.

Flere medier skrev mandag om Nydalen videregående skole i Oslo, som ga to avgangselever gavekort på 1000 kroner som en oppmerksomhet og belønning for at de fikk best karaktersnitt.

Saken ble først publisert som et debattinnlegg i Aftenpostens Si ;D-spalte, og ble senere omtalt av blant andre VG og NRK.

Mange har reagert på at de to flinkeste elevene i klassen skal belønnes, og debattanten i Aftenposten har gitt uttrykk for at hun ikke føler seg like anerkjent av skolen.

I etterkant av saken har utdanningsetaten i Oslo nå bestemt seg for at de skal se på gavepraksisen i Oslo-skolen, får TV 2 opplyst. Det er foreløpig usikkert nøyaktig hva de vil gjøre.

Dette har gjort at det smeller fra andre kanten, og Unge Høyre-leder Ola Svenneby synes kritikken mot Nydalen Videregående er fullstendig skivebom.

– Absurd

– Dette er helt feil. Løsningen på karakterpress og at elever ikke føler seg verdsatt handler om helt andre ting. Løsningen er ikke å skjule de som utmerker seg, sier Svenneby.

Unge Høyre-lederen mener det er stor forskjell på om man utmerker seg på skolen eller om man står frem på andre arenaer i Norge.

Han peker på at man kan få egne fraværsordninger om man går på toppidrettslinjen, og at man kan få egne kunststipend om man er dyktig på kulturtscenen.

– Der må man jo gjerne utmerke seg, men ikke på skolen. Vi heier på de som er gode i idrett, eller de som synger fint i Idol, der skal man ikke tilgodese de flinke. Jeg reagerer på at det er akkurat på skolen at man skal skjule de flinke, sier han.

– For et rart land vi bor i.

Skaper ikke robuste mennesker

Svenneby er enig i at skolen har en jobb med å få alle elever til å føle seg sett og verdsatt, men mener det å ikke gi gaver til de flinkeste elevene blir riv ruskende galt.

Skolen har selv i opplyst at de til vanlig gir anerkjennelse for å utmerke seg, med for eksempel gavekort på kinobilletter eller bøker. I dette tilfellet fikk de to elevene et gavekort på bøker.

– Løsningen er ikke at de elevene skal skamme seg fordi de fikk et gavekort.

– Men kan du skjønne at medelevene reagerer på at det er pengepremie for å bli best?

– Jeg synes ikke det er rart at elever som har ekstraordinære resultater får gavekort på bøker, men skolen er ikke god nok til å anerkjenne andre elever. Dette bærer preg av at man skal skjule de flinke.

Han peker videre på at det var flere elever som fikk gavekort for god innsats ved Nydalen videregående, blant andre fikk elevene som arrangerte skolens Pride-tog den samme anerkjennelsen.

Han mener også at det er skummelt om det utvikler seg en kultur der skolen ikke kan trekke frem de flinke i frykt for at andre elever skal føle seg dårlige.

– Disse elevene er 19 år. Når man begynner å studere så finner man ut at mange andre er flinkere enn deg. Når skal man gå på den smellen hvis det ikke skjer på videregående?, spør han.

– Så du tror ikke vi skaper robuste mennesker om vi ikke kan trekke frem de flinkeste?

– Definitivt ikke. Da kommer elevene heller til å gå på en smell senere, sier han.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Nydalen videregående skole. De har ikke besvart vår henvendelse.