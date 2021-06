Israel advarer Norge: – Definitivt noe å være bekymret for

Siden mars har Israel holdt smitten lav, og landet er nummer fire på listen over land i verden som har høyest andel koronavaksinert.



Likevel måtte landet i forrige uke gjeninnføre smitteverntiltak som følge av et delta-utbrudd, blant annet ble det igjen påbudt med munnbind inne.

Tall fra israelske helsemyndigheter viser at blant de 564 nye tilfellene som ble rapportert fra 22. mai til 20. juni, var 385 ikke vaksinert, 13 hadde fått én dose, mens 165 var fullvaksinerte.

Tallene overrasker ikke israelske eksperter, som mener landets svært raske vaksinetempo forhindrer alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser som følge av delta-varianten.

– Derfor vaksine er så viktig

– Om vi ikke hadde vært godt vaksinert nå, så hadde vi hatt store utbrudd med delta-varianten, sier Gili Regev-Yochay til TV 2.

Hun er direktør ved avdeling for infeksjonssykdommer ved Israels største sykehus, Sheba Medical Center, som også er kjent som en forskningsstasjon.

– I landet vårt sprer delta-varianten seg sakte og de som blir smittet får relativt mild sykdom. Det er veldig oppmuntrende, og jeg synes vi er et godt sted å se til for å se hvor effektiv vaksinen er og hvorfor det er så viktig å vaksinere alle.

BER FOLK FØLGE MED: Gili Regev-Yochay, direktør ved avdeling for infeksjonssykdommer ved Israels største sykehus, Sheba Medical Center. Foto: Privat

Israel sikret seg tidlig avtaler med legemiddelindustrien som gjorde at de fikk store leveranser tidlig.



Nå er over 90 prosent av alle over 50 år vaksinert. Totalt har 57 prosent av befolkningen på ni millioner fått to doser. Til sammenligning er 28,9 prosent av Norges befolkning ferdigvaksinert.

Regev-Yochay mener det viktigste for å forhindre ytterligere spredning av delta-varianten, er å ha strenge regler ved landegrenser og på flyplasser.

– De tilfellene vi har hatt av delta-varianten i Israel skyldes at folk ikke har overholdt karantenen de burde hatt, eller at de ikke har testet seg igjen, tross negativ test på flyplassen. Det må testes flere ganger med dager i mellom. Derfor er det ikke overraskende at den varianten nå sprer seg. De variantene som finnes ute i verden, kommer hit også. Slik er det i en global verden, sier hun.

Fakta om delta-varianten Delta-varianten ble først oppdaget i India, hvor den førte til massiv smittespredning og mange koronarelaterte dødsfall. I England er delta-varianten nå den dominerende varianten, og det ventes, ifølge FHI, at den etter hvert blir dominerende i Norge også. Ifølge den siste ukesrapporten til FHI var tre prosent av de positive koronatestene i Norge delta-varianten. Smittespredningen er påvist i Oslo og Viken. Det antas at delta-varianten er noe mer smittsom enn den engelske varianten, som er den dominerende i Norge i dag. Det antas også at vaksinene beskytter noe mindre mot vanlig sykdom forårsaket av delta-varianten, men ikke mindre mot alvorlig sykdom.

Må sammenligne

EKSPERT: Professor og infeksjonsspesialist Eyal Leshem ved Sheba Medical Center, Israels største sykehus. Foto: Sheba Medical Center

Regev-Yochays kollega ved Sheba Medical Center, professor og infeksjonsspesialist, Eyal Leshem, sier til TV 2 at det på ingen måte er overraskende at fullvaksinerte smittes av delta-varianten.

– Ikke i det hele tatt. Her er det viktig å si at de fleste i Israel er vaksinert eller immune, og det man må gjøre er å sammenligne vaksinerte og uvaksinerte. Gjør man det vil man se at at vaksinen er effektiv for å redusere risikoen for infeksjon, men den beskytter ikke totalt mot det. Så jeg er ikke overrasket.

Etter å ha sett på vaksinestatistikken for Norge, mener han vi er relativt godt beskyttet for en stor økning i antall alvorlig syke som følge av delta-varianten. Samtidig advarer han mot tankegangen om at pandemien er over.

– Man må se på pandemien som forandret, ikke over. Forandret fordi land som Israel og Norge er heldige som har nok vaksiner til å beskytte de svake i samfunnet. Slik blir dette en sykdom vi kan lære å leve med, altså at man blir smittet, men at alvorlig sykdom som følge av den er sjelden.

– Vaksiner deg kjapt

Kollega Gili Regev-Yochay er tydelig på at delta-varianten er en trussel man må ta på alvor, og advarer nordmenn mot å slurve med smittevernet, selv om gjenåpningen har kommet langt.

– Den er definitivt noe å være bekymret for. Det er bare å se på hva som har skjedd i India og andre steder i verden. Det eneste jeg kan si er «gå og vaksiner deg kjapt, før den kommer til dere».

Hun peker på at det er vaksinene som kan forhindre alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser som følge av viruset.

– Det er dette som gjør at selv om delta-varianten er oppdaget flere steder i Israel, så ser vi ikke noe stort utbrudd. Og vi kommer trolig ikke til å få mange alvorlig syke som må på sykehus, og dermed ikke trenge en ny nedstengning. Jeg tror virkelig at vi er i en annen fase av pandemien nå som de fleste her er vaksinert.

Regev-Yochay mener likevel at verdens helsemyndigheter må følge nøye med.

– Vi kan ikke sitte i ro. Vi må åpne øynene hele tiden og være på alerten overfor hva som skjer i andre deler av verden. For inntil hele verdens befolkning er vaksinert, tror jeg pandemien vil påvirke alle land. Derfor er de viktigste restriksjonene for Israel grensekontroll, mens resten av landet kan leve ganske normalt, bortsett fra bruk av maske.

« Første, tidlige lærdommen»

For professor og infeksjonsspesialist Eyal Leshem er tilfellene av delta-varianten i Israel å anse som «den første, tidlige lærdommen» om hvordan vaksinerte samfunn responderer på varianten.

– Så må vi fortsatt vente og se hva som skjer om det blir en stor økning i tilfeller.

Leshem synes britiske studier av koronavaksinens effekt mot delta-varianten er oppløftende. Derfor ser han med bekymring på forsinkelsen i vaksinering i deler av verden.

– Jeg er dypt bekymret for det. Det gjelder lav- og middelinntektsland, hvor det meste av den globale befolkningen bor. I disse landene vil det ta lang tid, kanskje år før de klarer å beskytte de delene av befolkningen som er i risikosonen. Men for nasjoner som klarer å få høy vaksinerate, er jeg mindre bekymret.

På spørsmål om han tror det vil dukke opp en mutasjon som vaksinene ikke beskytter mot, svarer han noe oppløftende.

– Det er alltid en mulighet, men i medisin sier vi aldri nei. Men vi kan kommentere hvor sannsynlig det er, og det er ikke veldig sannsynlig. Vi har sett hundrevis millioner av caser, og mange ulike mutasjoner, men fortsatt har vi ikke sett en som mRNA-vaksinene feiler på. Det kan skje, men sannsynligheten er ikke veldig høy.