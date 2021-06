Oppdager du dette på neglen, må du ringe legen umiddelbart

Sykepleieren Alana Severs (36) syntes at det var flaut å ha en misfarget negl, og ante ikke at hun var alvorlig syk. Vi advarer mot sterke bilder.

– Det jeg trodde var useriøst tidsfordriv, altså å lese artikler i senga, viste seg å redde livet mitt.

TOMMEL OPP: Alana Severs viser frem hånda etter operasjonene. Foto: SWNS

Det sier Alana Severs (36) til nyhetsbyrået SWNS.

Den britiske kvinnen hadde i tre år hatt en mørk strek på tommelneglen, og syntes at det var litt flaut.

Hun lakket derfor alltid neglene med rød neglelakk.

Det var ikke før hun leste en tilfeldig artikkel om hudkreft på nett, at hun innså at hun kanskje var alvorlig syk.

– Ettersom at det bare var en liten strek, tenkte jeg ikke på det. Jeg brukte alltid rød neglelakk for å dekke over den siden jeg syntes at det var litt flaut. Da jeg leste artikkelen, fikk jeg panikk, sier hun.

Rett på sykehus

Dagen etter oppsøkte hun fastlegen sin, som sendte henne rett til en spesialist.

En biopsi viste at 36-åringen hadde ondartet føflekkreft under neglen.

Sykdommen kalles også malignt melanom.

Alana Severs ble sendt i hui og hast til Queens Alexandra Hospital i hjembyen Portsmouth.

Der ble hele neglen, samt fem millimeter kreftvev under neglen, fjernet.

Legene fortalte henne at neglen og vevet måtte fjernes umiddelbart for å stanse en eventuell spredning av kreften.

UTEN NEGL: Slik så Alana Severs tommel ut etter hudtransplantasjonen. Foto: SWNS

– Legene sa at det var strålende at den ikke hadde vokst seg ned i hånda. Som ved et mirakel hadde den vokst i bredden, og selv om streken hadde blitt større, hadde den ikke begynt å gro nedover enda. Jeg var frisk etter et par operasjoner, sier hun.

For å dekke såret, måtte Alana Severs få hud transplantert fra armen.

Hun er nå helt frisk igjen, og tilbake på jobb igjen som sykepleier på et eldrehjem.

Føflekkreft Føflekkreft kan oppstå overalt på kroppen, både på hud, slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler. Symptomer på føflekkreft kan være en føflekk som: Endrer form eller farge (spesielt til svart)

Vokser klør blør eller danner sår

Har asymmetrisk form

Har ujevn farge har uklar overgang til normal hud Kilde: Kreftforeningen.no

– Livet mitt ble endret bare ved å lese en artikkel. Jeg kunne ha gått tre år til uten å tenke over det, og da kunne det ha spredt seg og blitt dødelig, sier hun.

Alvorlig, men sjelden

Presserådgiver Arild Domaas i Kreftforeningen har tidligere fortalt TV 2 at kreft under tå- eller fingerneglen er en alvorlig, men sjelden kreftform.

– Ifølge Kreftregisteret utgjør den rundt én prosent av tilfellene av malignt melanom årlig i Norge, altså under fem tilfeller, sa han.

Høyere forekomst i sørnorge

I Norge ble det i 2015 oppdaget 2001 nye føflekkrefttilfeller.

– Føflekkreft er den kreftformen som har hatt den sterkeste økningen i forekomst den siste tiårsperioden. Det er en klar geografisk forskjell i forekomsten av føflekkreft, hvor de sørligste fylkene har to til tre ganger så høy forekomst som de nordligste, sa han.

Og:

– De høyeste ratene av føflekkreft ser vi i aldersgruppene 80 - 84 år, men føflekkreft er samtidig den nest hyppigste kreftformen hos kvinner og menn i alderen 25 - 49 år.