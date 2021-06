Her er det størst sjanse for å bli smittet

I samarbeid med Oslo kommune har Folkehelseinstituttet undersøkt hva som har vært de mest sannsynlige kildene for smitte med covid-19.

1050 personer mellom 18 og 70 år deltok i undersøkelsen, som varte i to uker i mars mens smitten var på det høyeste i hovedstaden.

Dette viser studien:

Å spise på serveringssteder var forbundet med en tre ganger høyere sjanse for smitte

Å drikke alkohol på private fester var forbundet med 70 prosent høyere sjanse for smitte

Omtrent 40 prosent av tilfellene ble smittet i husstanden, noe som støtter resultatene fra smittesporingen

Å delta på aktiviteter utendørs gir ikke økt risiko for smitte i seg selv, men smitten kan øke hvis man ikke følger smittevernrådene

Det er økt sjanse for smitte dersom man ikke har mulighet til å jobbe eller studere hjemmefra

Dette overrasket

Det var særlig store husholdninger og personer i yngre aldersgrupper som hadde større risiko for å bli smittet, viser studien.

Men følger man smittevernreglene, inkludert bruk av munnbind og har god håndhygiene, ser det ut til å gi en betydelig redusert risiko for smitte.

– Funnene overrasker meg ikke. Det sier seg selv at det er større risiko å bli utsatt for smitte hvis man er for nær mange personer, ikke vasker seg godt nok og ikke bruker munnbind, sier lege Pawel Stefanoff i Folkehelseinstituttet, som er en av forskerne bak studien.

Det er imidlertid én ting som overrasket ham: At restaurantbesøk var forbundet med en tre ganger høyere risiko for smitte.

Serveringsstedene i Oslo var stengt mens studien pågikk, med unntak av takeaway.

– Det var overraskende for meg at det var så stor risiko å bli smittet på et serveringssted. Jeg hadde ikke forventet et så høyt tall, sier han til TV 2.

Hvorfor det er slik, sier Stefanoff at han ikke vet. Han påpeker imidlertid at studien ble gjort i mars, og smittetrykket var høyt på det tidspunktet.

– Det var kaldt, flere var kanskje innendørs, kanskje var ikke luftsirkuleringen så god. Virus kan overleve på overflater. Kanskje var ikke folk flinke nok til å vaske eller sprite hendene sine. Det er vanskelig å si hvorfor, sier forskeren.

Han sier at risikoen for å bli smittet ved et restaurantbesøk ikke er like høy nå. Smittetrykket i Oslo er svært lavt, og stort sett sitter folk på uteserveringene.

Når det gjelder private fester, ser det ut til at det er alkoholen som bidrar til å øke sjansen for å bli smittet.

Ifølge studien økte ikke private sammenkomster med inntil 10 personer sjansen for å bli smittet, men å drikke alkohol gjorde det.

– Når folk drikker alkohol, er man mindre forsiktig og man snakker høyere. Dermed øker smittespredningen, sier Stefanoff.

Briller ga beskyttelse

Et «spesielt interessant funn» i studien, slik forskerne omtaler det, er at det ser ut som at personer som bruker briller, hadde en lavere smitteodds.

De viser til en studie fra Storbritannia som har gjort tilsvarende funn, og de konkluderer med at bruk av briller kan gi ekstra beskyttende effekt, i tillegg til munnbind og avstandsregler.

Årsaken er at briller kan beskytte øyeslimhinnen, enten ved å skjerme dem mot dråper og partikler, eller ved at de som går med briller, unngår å gni seg i øynene.

FHI-forsker Stefanoff påpeker at det er vanskelig å si hvor stor effekt brillene har.

Smitteoddsen viste seg å være 60 prosent høyere blant personer som ikke bruker briller til vanlig, ifølge studien. Stefanoff sier at da de tok med andre faktorer i analysen, var effekten mindre.

Studien viser også at de som ikke brukte munnbind, kan ha økt sjanse for å bli smittet. Munnbind har vært omdiskutert, men en samlet vurdering av andre studier også, tyder på at «munnbind har en markant risikoreduserende effekt», ifølge forskerne.