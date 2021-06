Håper fortsatt å finne overlevende – familien fikk mystiske telefoner fra ruinene

Over 200 mennesker, blant annet flere titalls pårørende, samlet seg mandag kveld på stranden i Surfside. Et steinkast unna ligger fremdeles 150 mennesker begravet i ruinene. Idet redningsarbeidet går inn i sin sjette dag minsker sjansene for å finne overlevende. Likevel klinger noen seg fortsatt til håpet.

– Jeg har ikke mistet noe håp eller tro. Jeg vet hun fortsett er der, jeg vet det, sier Martin Langesfield. Hans 26 år gamle søster Nicole bodde sammen med ektemannen i leilighet 804.

– Fortsett å kjempe, jenta mi, fortsett å kjempe, sier Langesfield.

Hentes ut i biter

Elleve personer er så langt bekreftet omkommet, mens kun én person er hentet ut i live. Det skjedde på torsdag, og for de pårørende som fremdeles venter på svar går tiden uutholdelig sakte.

Pårørende samlet seg under en minnestund mandag kveld, et steinkast fra ruinene. Foto: Marta Lavandier/AP Photo

– De får vite at noen av deres familiemedlemmer hentes ut i biter. Det er bare utmattende for alle, sa ordfører Daniella Levina Cava til Associated Press før mandagens minneseremoni.

Myndighetene arbeider svært tett med de pårørende, og gir dem stadige oppdateringer på det tidkrevende arbeidet.

– Noen føler seg optimistiske, andre pessimistiske, fordi vi har ingen klare svar. De skjønner nå hvordan arbeidet fungerer, og forbereder seg på nyhetene, på den ene måten eller den andre, sa ordføreren.

Undersøker lyder

Over 300 redningsarbeidere jobber døgnet rundt, og myndighetene insisterer på at det fortsatt er håp om å finne overlevende. Ruinene består nå av uendelige, sammensveisede lag av bygningsrester, stålbjelker og beboernes eiendeler. Selv om det skulle finnes overlevende inne i bygget, vil dette gjøre det svært vanskelig å nå dem.

Sporhunder, kamera og varmesøkende sensorer er noen av hjelpemidlene redningsmannskapet bruker for å komme til bunns i ruinene. Foto: Matias J. Ocner/Miami Herald via AP

– Hver gang vi flytter på én ting, vil en annen ting også bevege seg. Det er ikke så enkelt som at vi bare kan heise vekk en betongblokk og si oss ferdig, sier assisterende brannmester Raide Jadallah.

Han forteller at redningsarbeiderne bruker fjernstyrte kameraer for å undersøke ruinene, i noen tilfeller også i områder hvor man har hørt lyder. Brannmesteren advarer derimot at disse lydene ikke nødvendigvis er bevis på overlevende.

– Det kan være et dunk, et knirk, det kan hende det ikke er noe annet enn metall som bøyer seg, sier Jadallah til New York Times.

Mystiske telefoner

Blant dem som har hørt lyder fra bygget, er Jake Samuelson. Besteforeldrene Arnie og Myriam Notkin bodde i leilighet 302, og har ikke blitt sett siden kollapsen natt til torsdag.

Hjemme hos Samuelson har familien mottatt en rekke mystiske oppringinger de siste dagene fra besteforeldrenes fasttelefon. Den første kom 21.50 torsdag kveld, drøyt 20 timer etter kollapsen.

Ekteparet Myriam og Arnie Notkin er blant de 150 savnede. Foto: Privat

Til lokalkanalen Local10 forteller Samuelson at familien fikk blandede følelser da de for første gang plukket opp røret.

– Vi satt samlet i stua, hele familien, og vi ble sjokkert men tenkte ikke noe mer over det, for da vi svarte var det bare statisk lyd på den andre enden, sier Samuelson.

Leid inn etterforsker

Fredag morgen fortsatte oppringningene, i alt 15 stykker. Hver gang hører de en statisk, susende lyd i den andre enden.

Familien reagerer med fortvilelse hver gang telefonen ringer, ettersom de ikke vet om det er besteforeldrene som ringer, eller om det skyldes noe annet.

– Vi forsøker å finne ut hva det er som skjer her, vi prøver å få svar, sier Samuelson. Siden fredag har oppringingene stanset. Da Local10 forsøkte å ringe nummeret, ble det møtt av et opptatt-signal i den andre enden.

Saken etterforskes av de lokale myndighetene, samtidig som familien har leid inn en privatdetektiv.