USA før storøvelse i Svartehavet: – Forventer at Russland følger reglene

Mandag innledet USA og Ukraina militærøvelsen Sea Breeze 2021 i Svartehavet.

– Øvelsen har vært planlagt lenge, og skal finne sted i internasjonalt farvann, sier kaptein Kyle Gantt i US Navy i en telefonkonferanse med blant annet TV 2 tirsdag.

32 land er ifølge den amerikanske marinen involvert, også Norge. 5000 soldater, 32 marinefartøy og 40 luftfartøy deltar.

I 2020 var USS «Porter» blant fartøyene som deltok i øvelsen. Foto: Damon Grosvenor/US Navy

Norge med siden 2009

Sjøforsvaret opplyser at de ikke deltar med militære kapasiteter.

– Det norske bidraget til denne øvelsen er beskjedent og dreier seg om et lite antall stabspersonell som bidrar til kompetanseheving av den ukrainske marinestaben, sier Rune Andersen, sjef Sjøforsvaret, til TV 2.

Han forteller at Sea Breeze er en årlig øvelse i Svartehavet arrangert av USA og Ukraina med deltakelse fra en rekke NATO- og partnerland.

– Sjøforsvaret har vært representert mer eller mindre hvert år siden 2009, sier kontreadmiral Andersen.

Øvelsen finner sted bare noen måneder etter at Russland mobiliserte ved grensen mot Ukraina og holdt omfattende øvelser blant annet i Svartehavet.

Feide i farvannet

Og i forrige uke oppsto en feide mellom Storbritannia og Russland etter at russerne anklaget et britisk marinefartøy for å ha tatt seg inn i farvannet ved den ulovlig annekterte Krim-halvøya i Svartehavet.

HMS «Defender» ankommer den ukrainske havnebyen Odessa. Foto: Sergey Smolentsev/REUTERS/NTB

Russerne hevdet at det ble avfyrt varselskudd, mens britene avviste at de hadde gjort noe galt. Ifølge Storbritannia var skipet på lovlig vei gjennom ukrainsk farvann, i henhold til folkeretten.

– Ingen varselskudd er rettet mot HMS «Defender». Det britiske marinefartøyet seiler fredelig gjennom ukrainsk farvann i tråd med internasjonale regler, het det i en Twitter-melding fra forsvarsdepartementet i London.

Stenger tilgang

Russlands styrkeoppbygging i området vekker bekymring i NATO. Den militære opptrappingen har i år vært på et nivå man ikke har sett siden Russlands invasjon i 2014.

Russland har store styrker, mye våpen og forhåndslagret utstyr nær Ukraina, og blokkerte i 2018 Kertsj-stredet og åpnet ild mot ukrainske marinefartøy.

I april i år meldte russiske medier at Moskva ville stenge deler av Svartehavet for utenlandske marinefartøy og offisielle skip, og i mai sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at Russland innfører begrensninger i Svartehavet, blant annet tilgangen til Azovhavet via Kertsj-stredet.

Under tirsdagens telefonkonferanse vektla representantene fra US Navy at øvelsen Sea Breeze har vært holdt årlig siden 1997, og alle har rett til å bevege seg fritt i internasjonalt farvann i Svartehavet.

– Vi forventer at alle holder seg til internasjonale regler. Jeg forventer det av Russland og landene som deltar i Sea Breeze, sier kaptein Gantt i US Navy.

Norge vert for NATO-øvelse

Øvelsen i Svartehavet pågår samtidig med NATO-øvelsen «Dynamic Mongoose» i norske havområder.

Ubåten KNM «Utsira» og KNM «Otto Sverdrup» under øvelse «Dynamic Mongoose» i 2020. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Norge er vertsnasjon for øvelsen der allierte nasjoner skal trene på antiubåt-krigføring.

– En alliert øvelse med samtrening er viktig for oss, for å trene sammen med kapasiteter vi vil samarbeide med i skarpe situasjoner, sier brigader Hans Ole Sandnes, som er sjef for det nasjonale luftoperasjonssenteret.

Et stadig mer selvhevdende Russland øver lenger sør og vest enn tidligere, mens NATO øker sine aktiviteter, for å hindre at Russland skal dominere våre nærområder.

Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Kontreadmiral Rune Andersen sier at øving og trening er en viktig del av Sjøforsvarets hverdag.

– Denne våren har vi deltatt i en lang rekke øvelser sammen med våre allierte i Nordområdene, i Nordsjøen og i Baltikum. Felles for disse øvelsene er at de gir realistisk trening i fellesoperativ og maritim krigføring. De er slik sett et resultat av NATOs og Norges forsterkede fokus på maritime operasjoner og kollektivt forsvar av Norge og Alliansen, sier Andersen.

– Verdifull trening

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg, med et økt spenningsnivå og stormaktsrivalisering mellom Russland og USA.

Nå befinner den avanserte destroyeren USS «Roosevelt» seg utenfor Nord-Norge, for å ivareta amerikansk tilstedeværelse i Arktis, skriver USAs 6. flåte på Facebook.

Destroyeren USS «Roosevelt» øver utenfor kysten av Nord-Norge. Foto: Andrea Rumple/US Navy

Destroyeren er en del av USAs missilforsvar.

Tre av Russlands største krigsskip var tirsdag på vei inn i Barentshavet. Missilkrysseren «Marskalk Ustinov», ubåtjageren «Viseadmiral Kulakov» og landingsfartøyet «Pjotr Morgunov» er på vei til en militærøvelse i Østersjøen, opplyser Nordflåtens pressetjeneste.

Ifølge Forsvaret deltar USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Danmark og Tyskland med fartøyer og maritime patruljefly.

Sjefen for Sjøforsvaret sier at den solide deltakelsen i år understreker NATO-landenes prioritering av havområdene utenfor Norge.

– Øvelsen gir oss, og våre allierte, verdifull trening i maritim krigføring i undervannsdomenet. Norge stiller med både fregatt, ubåt og maritime patruljefly, sier Rune Andersen til TV 2.