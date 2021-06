Dette gjør Eriksen før hver EM-kamp

Se Danmark-Tsjekkia på TV 2 og TV 2 Play lørdag klokken 18.00!

Det er nå over to uker siden den danske midtbanespilleren fikk hjertestans og kollapset på banen under EM-kampen mot Finland.

Eriksen er skrevet ut av sykehus og på bedringens vei, men når, eller om, han kan spille fotball igjen, er fortsatt usikkert.

Likevel er han fortsatt svært viktig del av landslaget, skal vi tro lagkamerat Nicolai Boilesen.

– Han er med i en WhatsApp-gruppe, og han skriver til oss før hver eneste kamp, sier lagkameraten ifølge danske TV 2.

Vil alltid være en del av laget

Boilesen har også vært lagkamerat med Eriksen i Ajax. Han forteller at hele det danske landslaget fortsatt flyter på en bølge som følge av at Eriksen tross alt har det bra etter omstendighetene.

Han mener at Eriksen vil fortsette å være en del av laget uansett hva som skjer fremover.

– Christian er en kjempestor del av laget, og det har han været de seneste elleve årene. Han vil også fortsette å være en del av laget etter at siste EM-kamp er spilt - selvfølgelig vil han det, uansett på hvilken måte.

AVGJØRENDE: Det har vært avgjørende for det danske landslaget at det har gått bra med Christian Eriksen, og at de har fått truffet og snakket med han. mener Nicolai Boilesen. Foto: Stuart Franklin

– Har gitt oss en ekstra energitank

Christian Eriksens tragiske kollaps under danskenes EM-åpning satte naturligvis et negativt preg på det danske landslaget. At det tross alt ser ut til å ha gått bra med den folkekjære midtbanespilleren, har vært avgjørende for danskenes videre innsats i mesterskapet, mener Boilesen.

– Vi har både hørt fra ham og sett ham i egen høye person, med våre egne øyne, at han har det godt og er okay. Det har gitt oss en ekstra energitank.

Danskene har virkelig bitt fra seg etter den dramatiske starten, som endte med et 0-1 tap mot Finland. I åttendedelsfinalen slo de Wales 4-0, og er nå klare for kvartfinale mot Tsjekkia på lørdag.

Hyller Eriksen

Boilesen tror energien de får fra Eriksens bedring er svært viktig for laget.

– Den energien tror jeg at vi kan eve på lenge, det kan i alle fall jeg. Så håper vi selvfølgelig at vi får se han på banen igjen så snart som mulig, sier Boilesen.

I de tre danske kampene etter Eriksens kollaps har den gigantiske landslagstrøyen, som er på banen under offisielle åpningsseremonier, hatt Eriksens navn og draktnummer trykket på ryggen som en hyllest til den danske stjernespilleren.

