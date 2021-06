Pride-flagget revet ned og brent utenfor kjendisparets hjem: «Ubehagelig og ekkelt»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ronny Brede Aase (34) skriver at dette beviser hvorfor vi fortsatt må markere Pride i Norge i 2021.

Programlederen skriver om hendelsen som rystet han og samboer Tuva Fellmann (33), natt til mandag.

«I natt reiv nokon ned Pride-flagget eg og @tuvafellman hang opp utanfor huset. Dei sette fyr på det, og la det for å brenne framfor inngangsdøra vår.», skriver han under et bilde av det brente flagget på sin Instagram.

«Ubehagelig og ekkelt»

Videre i innlegget forteller Aase at han ikke ønsket å dele hendelsen med det første.

«Eg vart brått usikker på om eg ville dele dette, for det følast så tett på, ubehageleg og ekkelt. Men når nokon set fyr på vår markering av likheit og menneskeverd, får eg skikkeleg behov for å markere enno meir.», skriver han.

Den siste tiden har flere Pride-flagg blitt stjålet og forsøkt påtent her til lands.

God kveld Norge har tidligere skrevet om flere kjendiser som reagerer sterkt på dette. Ev av dem er komiker Kevin Vågenes.

– Jeg tenker at dette bare beviser hvorfor Pride er så viktig. Kampen for at man skal få lov til å elske den man vil er ikke en vunnet kamp. Vi har kommet langt i Norge, men fortsatt er det mange som sliter med å komme ut av skapet og være den de er, fortalte Vågenes tidligere denne måneden.

«Et tydelig bevis»

Fellman og Aase ble for første gang foreldre i oktober i fjor. Radioparet har vært sammen i over syv år, og forlovet seg i fjor sommer.

Videre i innlegget på sin Instagram, forteller Aase det er viktig å fortsette kampen selv etter Pride-måneden.

«Når Pride-flagga pakkast ned, og regnbogane forsvinn frå firmalogoane på sosiale medier i juli, må vi hugse på å fortsette å vera rause, og behandle alle rundt oss med respekt og verdigheit. For kun på den måten kan vi bevege samfunnet mot noko betre og tryggare for alle», skriver han og avslutter:

«Og til alle som spør om vi framleis treng å markere Pride i Norge i 2021, er nattas flaggbrenning framfor døra vår eit tydeleg bevis på at det er høgst naudsynt.»

God kveld Norge har ikke lykkes å få en kommentar fra Aase.