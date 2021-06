Mor forsøkte å drepe tre barn – mente «etterlivet» var bedre for dem

Kvinnen i 40-årene har forklart at hun trodde de tre barna i barnehagealder var utsatt for overgrep. For å redde dem fra lidelsene forsøkte hun å drepe dem.

Nå er trebarnsmoren i Bergen dømt til tvungent psykisk helsevern.

Dommen, som NRK først omtalte, er anket.

– Avgjørelsen om anke ble tatt umiddelbart. Hun er helt uenig i konklusjonen i dommen, sier kvinnens forsvarer, advokat Einar Råen, til TV 2.

To netter

Kvinnen forklarte i retten at hun på tidspunktet for drapsforsøket var svært sliten.

I løpet av to netter i januar 2019 vridde kvinnen hodet og nakken på alle de tre barna brått mot den ene siden, ifølge dommen.

To av barna har i tilrettelagte avhør vist hvordan moren deres utførte bevegelsen. De har forklart at det gjorde vondt. Det siste barnet sov da handlingen ble utført.

Selv har moren forklart at hun ønsket « å ta barna til et sted hvor det var lys og fine farger – etterlivet». Hun mente selv at drapsmetoden ville være den mest skånsomme for dem.

Må betale oppreisning

Kort tid etter hendelsene ringte kvinnen til politiet for å fortelle hva hun hadde gjort. Hun hadde med seg moren sin til politikammeret og erkjente straffskyld for drapsforsøk i sitt første avhør.

Senere har kvinnen ment at hun ikke skal dømmes fordi hun mener hun ikke fullførte drapsforsøkshandlingen. Dessuten mener hun at metoden hun benyttet, ikke i realiteten kunne medført at barna døde, blant annet fordi de ikke ble påført betydelige fysiske skader.



Det er ikke retten enig med henne i.

Fordi retten mener at handlingene ble begått mens kvinnen var i psykotisk tilstand, er hun dømt til tvungent psykisk helsevern. I tillegg er hun dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til hvert av de tre barna.

Kvinnen i 40-årene er ikke tidligere straffedømt. Flere ganger de siste fem årene har hun vært tvangsinnlagt på grunn av psykisk sykdom.