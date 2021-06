Martin Lepperød i ny TV 2-humorserie

P3-programlederen og standup-komikeren Martin Lepperød (28) har kapret hovedrollen som hjemmeværende Frans i TV 2s kommende humorserie, Bislett bnb.

28-åringen har tidligere medvirket i serier som Kongen av Gulset og Blank.

De resterende hovedrolleinnhaverne i TV-serien er Johan Sigmundstad (27) i rollen som den kyniske gameren Simen og Giulia Hellesdatter Roi (28) i rollen som kontrollfriken og kremmerspiren Bella.

Se de første klippene fra Bislett bnb i videoen øverst i saken.

HOVEDROLLE: P3-programlederen Martin Lepperød spiller rollen som Frans i TV 2s nye humorserie, Bislett bnb, som har premiere til høsten. Her avbildet med medskuespillerne Johan Sigmustad og Giulia Hellesdatter Roi. Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen

– En kul og litt absurd serie

Bislett bnb omhandler de tre kollektivbeboerne Frans, Simen og Bella, som elsker kollektivet sitt på Bislett i Oslo, men sliter med å betale leien. Gjengen i tjueårene trenger penger.

Løsningen blir å leie ut sovesofaen i kollektivet, og snart er framleiedriften i gang. Utfordringen er bare at de er avhengige av gode anmeldelser fra gjestene for å holde det gående, og snart befinner de seg i en situasjon der de må innfri de rareste ønsker uke etter uke. De tre må konstant leve etter mottoet «kunden har alltid rett», uansett hvor urimelig og absurd kunden måtte være.

– Det var helt fantastisk gøy å lage en serie hvor man fikk være med å skape morsomme karakterer, og leke seg på innspilling. Jeg er veldig stolt av den unge gjengen som har stått på for å lage en kul og litt absurd serie om vennskap og det å overleve sammen i denne rare verden, sier Lepperød i en pressemelding.

I løpet av seriens ti episoder vil det også dukke opp flere kjente fjes i rollene som gjester som booker seg inn på sovesofaen i kollektivet. Blant leieboerne finner man en nyskilt 40-åring på jakt etter å oppleve ungdomstiden, bankranere på flukt, en psykiatrisk pasient og en komiker med en litt overdreven tvang til å parodiere.

Bislett bnb har premiere på TV 2 Play til høsten.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Lepperød, men har foreløpig ikke lyktes.

NY SERIE: Martin Lepperød spiller sammen med Johan Sigmustad og Giulia Hellesdatter Roi i TV 2s kommende humorserie, Bislett bnb. Foto: Jonathan Vivaas Kise / TV 2

– Et ungt og annerledes TV 2-prosjekt

Bislett bnb er en del av TV 2s satsing på humordrama. TV 2s programredaktør tror serien både vil underholde og overraske.

– For oss i TV 2 har dette vært et inspirerende prosjekt å jobbe med. Vanligvis lager vi programmer sammen med store, etablerte produksjonsselskaper, men denne gang satser vi på unge, kreative krefter. Det spirer og gror i underskogen i TV-bransjen, og det er godt nytt for seerne som ønsker seg nye, norske historier i årene som kommer, sier Kathrine Haldorsen i pressemeldingen.

– Bislett bnb er et ungt og annerledes TV 2-prosjekt, og denne gjengen kan nok overraske en klassisk TV 2-seer. Samtidig er det en gjenkjennelig kontekst, med kollektivliv og leieutgifter. Vi har stor tro på at denne serien vil fenge og more våre seere, sier Haldorsen videre.

Fra skolebenken til TV-skjermen

Bislett bnb ble til under en bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania, tidligere kjent som Westerdals, i 2017, der serieskaperne og manusforfatterne Eirik Skaufjord, Sondre Bilet og Kristian Alstrup ville lage et nytt seriekonsept. De skrev og regisserte én episode hver som skulle fungere som pilotepisoder. Samme året vant de pitchekonkurransen ved Nordiske Seriedager, før de så presenterte prosjektet for TV 2.

Serien er produsert av Ferdi film, og produsent er Henrik Borge. Ludvig Fjellberg er produksjonsdesigner.