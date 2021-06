Næringsministeren om Norwegian-bonuser: – Dårlig dømmekraft

– Styret har en stor jobb med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet, sier Iselin Nybø.

Hun har nå mottatt svar på brevet hun sendte til Norwegian i forrige uke der hun ba om en redegjørelse fra selskapet rundt bonusutbetalingene til lederne Jacob Schram og Geir Karlsen.

– Norwegian bedyrer at de har holdt seg til de juridiske forpliktelsene i avtalen med staten, og at den statlige støtten ikke har blitt brukt til bonusene, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding tirsdag.

– Usolidarisk



Bonusene er på 11 millioner kroner til hver av de to topplederne, og ble avtalt for å sikre at de ikke gikk av mens selskapet var under rekonstruksjon.

Nybø sier at det er svært skuffende at Norwegian bevilger store bonuser idet selskapet er ute av kravene i garantiordningen for norsk luftfart.



– Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårlig dømmekraft. Styret og administrerende direktør Geir Karlsen har en stor jobb foran seg med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet til Norwegian, sier Nybø.

Flere toppledere fikk bonus

Tidligere denne uken skrev E24 at det forrige styret i mai besluttet å gi bonuser til Norwegians nå avgåtte konsernsjef Jacob Schram, og den nye konsernsjefen Geir Karlsen, som tidligere var finansdirektør.

BONUSER: Både den avgåtte konsernsjefen Jacob Schram (t.h) og nåværende konsernsjef Geir Karlsen, tidligere finansdirektør, fikk bonuser på til sammen 22 millioner. Foto: Fredrik Hagen/ NTB

Første del av bonusene ble utbetalt 25. juni 2021, og den øvrige delen vil ventelig bli utbetalt i juli 2021, alt etter utløpet av låneavtalen hvor disse forholdene var regulert, skriver Norwegians styreleder Svein Harald Øygard i en sms til NTB.

Bonusordningen bekreftes av kilder med innsyn i saken, inkludert Norwegians nylig avgåtte styreleder Niels Smedegaard. Ifølge Smedegaard har «resten av toppledelsen» også fått ta del i bonuspakken, men «i mindre målestokk».

Reddet fra konkurs

Bonusforhandlingene ble framforhandlet av det forrige Norwegian-styret, under daværende styreleder Niels Smedegaard.

Dagens styreleder, Svein Harald Øygard, var gjest i TV 2 programmet «Bare Business» lørdag. Der utdypet han bakgrunnen for millionbonusene.

– Min forgjenger vurderte at selskapet i realiteten var konkurs i november. Det var behov for en ekstraordinær innsats, og en stor gulrot - noen vil si i overkant stor - på den andre enden.

– Helt forferdelig

Og det er ikke bare næringsminister Iselin Nybø som reagerer på bonusene. I går uttalte Senterpartileder, Trygve Slagsvold Vedum, er sjokkert over utbetalingene.

– Jeg syntes det er forferdelig at det kommer den type bonusutbetalinger. Det hører ikke hjemme noen steder, sier Vedum til TV 2.

Vedum var i fjor høst en av forkjemperne for at Norwegian skulle få krisehjelp fra staten. Han forteller om samtaler med ansatte i flyselskapet som har vært fortvilt og redd for arbeidsplassen sin.