WHO anbefaler munnbind for fullvaksinerte – dette sier FHI

Verdens Helseorganisasjon anbefaler fullvaksinerte å bruke munnbind i områder med delta-smitte. Delta-trusselen gir ikke grunnlag for nye anbefalinger her hjemme, sier FHI.

Delta-varianten sprer seg stadig til nye deler av verden, og er i flere land nå dominerende blant nye smittetilfeller. Verdens Helseorganisasjon er bekymret over utviklingen, og kom i helgen med en tydelig oppfordring:

– Folk kan ikke føle seg trygge bare fordi de har fått begge vaksinedosene. De må fremdeles beskytte seg selv, sa Marianegla Simao i WHO.

Hun er assisterende direktør for tilgang til medisiner og helseprodukter, og advarer fullvaksinerte mot å tro at de er trygge fra deltavarianten.

– Vaksinen er på egenhånd ikke nok til å stanse smitten i samfunnet. Folk må fortsette å regelmessig bruke munnbind, oppholde seg på åpne steder, opprettholde håndhygiene, holde avstand og unngå folkemengder. Dette er fremdeles ekstremt viktig, selv om du er vaksinert under et pågående smitteutbrudd, advarte Simao ifølge CNBC.

– Minner om FHIs anbefaling

Mens WHO-utspillet ved første øyekast kan virke skremmende, påpeker overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet at uttalelsen først og fremst gjelder i områder med økt eller høyt smittepress.



Han mener derfor anbefalingen fra Verdens Helseorganisasjon har mye til felles med FHIs egne regler for fullvaksinerte:

Bjørn G. Iversen er overlege i FHI. Foto: FHI

«Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind».

Overlegen mener likevel det er én viktig forskjell på WHOs anbefaling om munnbind, og den FHI kommer med.

– Basert på dette utspillet virker det som om man skal bruke munnbind for å beskytte seg selv. Munnbind brukes i første rekke som kildekontroll, for at folk som er smitteførende uten å vite det fordi de er symptomfrie, skal unngå å spre smitte til andre, presiserer Iversen.

Ingen planlagt delta-endring

Helsemyndighetenes anbefaling om munnbind vært uendret i snart ett år. FHI ser ingen grunn til å endre disse med det første, til tross for WHOs anbefaling.

– Vi har hatt de samme munnbindrådene siden august i fjor, hvor vi sier at kommuner med høyt smittepress kan anbefale bruk av munnbind, sier Iversen.

Han påpeker at det er smittetrykket i de enkelte kommunene som er avgjørende for hvorvidt man anbefaler bruk av munnbind eller ikke, altså i tråd med WHOs anbefaling.

– Bortsett fra noen få steder i landet hvor man har enkelte utbrudd, er det en fallende smittetrend i Norge. Hvis dette skulle endre seg, må vi selvsagt vurdere å endre munnbindrådene, men vi har ikke tenkt å gjøre noe på grunn av delta-varianten nå, sier Iversen.

Ber vaksinerte være på vakt

FHIs egen statistikk viser nå at over 1,5 millioner nordmenn, drøyt 36 prosent av befolkningen, er fullvaksinert. Selv om vaksinerte er svært godt beskyttet fra alvorlig sykdom ved delta-smitte, understreker overlege Iversen at også fullvaksinerte må fortsette å oppføre seg som om vi er i en pandemi.

FHI minner fullvaksinerte på at de generelle smittevernreglene gjelder også for dem. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Det er ingenting som er hundre prosent i medisinen, men vaksinen gir god beskyttelse mot sykdom og den gir beskyttelse mot videre smitte i betydelig grad. Men det er viktig at vi fortsetter å være årvåkne, med både teststrategier og alle de vanlige rådene om hygiene, avstand og å holde seg hjemme når man blir syk, sier Iversen.

Vil unngå israelske tilstander

Ifølge FHIs siste ukesrapport er det registrert 240 tilfeller av deltaviruset i Norge, som står for 3 prosent av alle smittetilfeller. FHI ser optimistisk på utsiktene om å unngå et større utbrudd i Norge.

– Det er ingen sterke signaler på at Norge skal få store problemer med delta-varianten, men det å spå noe i denne pandemien er et sjansespill, sier Iversen.

Flere av landene hvor delta-varianten har spredt seg den siste tiden, deriblant Israel, Storbritannia og USA, har alle en høy vaksinasjonsgrad. Særlig Israel har blitt trukket frem som skrekkeksempelet, som til tross for en vaksinasjonsgrad på 59 prosent nå kjemper mot den nye, svært smittsomme varianten.

Israel har den siste uken vaksinert stadig flere 12-15-åringer, i håp om å kvele delta-utbruddet. Foto: Amir Cohen/REUTERS

Overlege Iversen mener det er flere årsaker til at både Israel og Los Angeles nå sliter med delta-smitte, og blir nødt til å gjeninnføre strenge smittevernregler, som innendørs munnbindpåbud.

– Det er mange ulike faktorer som kan forklare økningen i Israel. De er mye tettere befolket og har store lommer med uvaksinerte, ettersom det er større vaksinasjonsskepsis blant enkelte grupper der enn det er her i Norge. Også i USA er det en helt annen grad av vaksinasjonsskepsis enn her hjemme, mener overlegen.