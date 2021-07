Dette frykter vi aller mest i bilferien

Det er norgesferie som gjelder for mange av oss også i år. Det betyr i mange tilfeller ferietur med bil.

Dette er en ferieform som kan by på mye fleksibilitet, men samtidig også noen utfordringer. Den store skrekken for mange, er at bilen skal bryte sammen på tur.

Over 40 prosent av norske bilførerne frykter motortrøbbel på norgesferien. Det viser en ny undersøkelse YouGov har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If.

Nest etter motorproblemer, er det punktering mange frykter:

Økning i fjor

– I dag er det faktisk slik at de færreste har reservehjul i bilen. Ofte er det ikke satt av plass fra produsenten. Punkterer bilen, er det behov for veihjelp, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

I fjor ble 208.428 veihjelp- og bilbergingsoppdrag dekket over forsikringen, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det er en økning på 16.162 oppdrag fra året før.

– Mange på norgesferie i fjor sommer førte til en naturlig økning i antall veiassistanser, mekaniske skader og karosseriskader her i landet. Vi venter at mange drar på ferie i eget land også i sommer, sier Clementz.

Elbiler går tomme for strøm

I undersøkelsen svarer to av ti at de frykter å gå tom for drivstoff eller strøm langt vekk fra bensinstasjon eller ladepunkt.

– På sommeren opplever vi hvert år at det er en del som slipper opp for drivstoff på veien og trenger veihjelp på bilforsikringen. De siste årene har det blitt flere og flere elbiler som går tomme for strøm. Elbilene har samme dekning på ordinær forsikring og mulighet for å tilkalle redningsbil, sier Clementz.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.

Veihjelp, med en egenandel på noen hundrelapper, er en del av kasko- og delkaskoforsikringen hos norske forsikringsselskaper.

Mange må bestille veihjelp på bensinstasjonen

Sjekke bilen før man reiser

Brooms bilekspert Benny Christensen mener det er smart å ta en ekstra sjekk av bilen før man legger ut på tur:

– Det gjelder særlig hvis man har en eldre bil, som gjerne har gått et godt stykke. Er det lenge siden siste service? Da bør du ta en service eller sjekk på et verksted - før du kjører avgårde. Det er også lurt å ta en titt på dekkene. Er mønsterdybden dårlig? Da kan det være en god ide å spandere på seg nye dekk før turen, sier Benny.

Det er heller ikke dumt å undersøke forskringsdekning og muligheter for veihjelp før man reiser avgårde. Da vet du hva du skal gjøre, hvis uhellet er ute.

