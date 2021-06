Mikkels (43) bønn til unge menn får Facebook til å koke: – Slutt med dette!

Kolding-mannens Facebook-innlegg har gått viralt i Danmark.

I innlegget ber han unge menn om å oppføre seg ordentlig overfor jenter og unge kvinner.

«Ikke vær en barnslig drittunge, men vær en skikkelig mann,» skriver han i innlegget som spres som ild i tørt gress.

Lysgaard mener at det er to grunner til at innlegget spres hyppig.

– Jeg tror det skyldes at mange unge kvinner kan kjenne seg igjen i det datteren min har opplevd, og det er mange menn som har jenter som kan gjenkjenne de følelsene, sier han til TV 2.

Desperat i stemmen

Det var søndag kveld at han satt og så på EM i fotball da datteren Sidsel (16) ringte og var desperat i stemmen.

Hun ba om å bli hentet etter en ubehagelig opplevelse i Kolding.

«Hun kommer gående på et fortau nær Kolding Banegård, hvor det står en større gruppe unge menn som trolig er i alderen 18-20 år. De roper først etter henne, men det ignorerer hun, og hun går i stedet i en stor bue rundt dem da hun skal gå forbi,» skriver Lysgaard i innlegget.

– Ikke riktig

Lysgaard forteller at mennene gikk mot henne og skjøt frem overkroppen sin.

«Kanskje for å skremme henne. Mer skjer heldigvis ikke, men det var en utrygg opplevelse for henne,» skriver han.

Det endte med at 16-åringen nok en gang ble hentet fordi hun var redd.

«Det kan ikke være riktig at vi som foreldre til ei tenåringsjente skal være redde hver eneste gang hun går ut. Fordi dere ikke kan oppføre dere skikkelig. Tenåringsdatteren min må på grunn av slike opplevelser – og det er langt fra den eneste, har hun fortalt om – ikke kan gå alene hjem fra byen om kvelden. Uansett årstid og tidspunkt. Er det ingen hun kan ta følge med, henter jeg henne.»

Episoden søndag kveld er ikke den eneste den 16 år gamle jenta har vært utsatt for.

Lysgaard forteller at da Sidsel nylig var på joggetur, stanset en motorsyklist ved siden av henne og gjorde tilnærmelser.

– Veldig ubehagelig

Han sier til B.T at tilnærmelsene fra de unge mennene kan virke harmløse fordi de kanskje bare vil komme i kontakt med jentene, men ...

– For dem det går ut over, blir det kanskje oppfattet annerledes, og det kan være veldig ubehagelig, sier han.

Han sier til nettstedet at budskapet hans ikke bare er til unge menn, men også til deres foreldre.

– Jeg har selv en gutt på 13 år, og når datteren vår har slike opplevelser, så gjør vi et nummer ut av å prate med ham om hvordan man oppfører seg overfor jenter. Jeg håper at han lærer at de leie eksemplene som hans storesøster opplever, sier han.

TV 2 fanget trakassering på skjult kamera i Oslo:

«En ekte mann viser hensyn»

I Facebook-innlegget skriver Lysgaard hvordan han mener at en ekte mann skal oppføre seg:

«En ekte mann viser hensyn. En ekte mann sier fra overfor sine kamerater hvis de ikke oppfører seg skikkelig. En skikkelig mann oppfører seg fint og merker det hvis han har gått for langt. Og ber om unnskyldning hvis det har skjedd.»

Slik avslutter han:

«Til dere som er foreldre til tenåringsgutter: Snakk med sønnene deres om dette, slik at døtrene våre kan gå trygt hjem.»