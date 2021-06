Stjålet Picasso-maleri funnet i Aten

Gresk politi har funnet et Picasso-maleri som ble stjålet fra nasjonalmuseet i Aten i Hellas for rundt ti år siden.

Picasso-maleriet «Kvinnehode» ble funnet sammen med et ødelagt verk av den nederlandske maleren Piet Mondrian i en lagerbygning rundt 50 kilometer fra Aten.

En 49 år gammel mann skal angivelig ha vært tyven, skriver greske medier. Det greske kulturdepartementet bekrefter funnet av maleriet.

Maleriet skal være verdisatt til rundt 168 millioner kroner. Kunstverket har også en tilleggsverdi for Hellas fordi det blitt gitt som gave av artisten personlig for motstanden mot nazismen under andre verdenskrig.