Telefonsamtalen kan gi svar på tragedien: – Jeg kommer aldri til å glemme det

Kollapsen ble fanget opp av overvåkingskameraer, men de kornete bildene forteller lite i detalj om hva som skjedde før kollapsen.

Det kan et øyevitne ha fanget opp. Mike Stratton, en politisk strateg, sier at kona hans, Cassie Stratton, ringte ham natt til torsdag og fortalte at et synkehull hadde oppstått i bassenget. Ektemannen var på jobbreise, kona er nå en av de mange savnede.

– Hun ringte meg halv to på natta. Jeg kommer aldri til å glemme det, sier Stratton til Miami Herald.

Han forteller at kona sa at hele bygningen ristet, og at hun gjennom vinduet i fjerde etasje så et stort synkehull eller krater der bassenget vanligvis var. Så ble telefonlinjen brutt.

Kollapset midt på natta

Leilighetsbygget i Surfside kollapset i 1.30-tiden natt til torsdag lokal tid, mens de fleste innbyggerne lå og sov. 11 er bekreftet omkommet, mens 150 mennesker fortsatt ikke er gjort rede for.

Mandag sa brannsjefen i Miami-Dade, Andy Alvarez, at letemannskapene fortsatt finner hulerom i ruinene der det er tenkelig at noen kan overleve. Men det er ikke funnet overlevende siden torsdag, timer etter kollapsen.

– Vi holder fast ved håpet, troen på at vi kan redde noen, sier Alvarez.

– Uutholdelig

Under en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid informerte Miami-ordfører Daniella Levin Cava om progresjonen i letearbeidet.

– Våre team har gjort betydelige fremskritt på stedet. I løpet av de siste timene våre mannskap lokalisert et nytt offer. Så totalt har vi gjort rede for 136 personer. 150 er fortsatt savnet, og tallet på antall døde er nå oppe i 11, sa Levin Cava.

KREVENDE: Miami-ordfører Daniella Levin Cava under en pressekonferanse natt til tirsdag, norsk tid. Foto: Jose A Iglesias

Ordføreren forstår at det er fortvilende for familiene å vente på svar.

– De må håndtere nyheter om at deres kjære kanskje ikke vil komme ut i live, og de får også beskjed om at deres kjære kanskje kommer ut som kroppsdeler. Så dette er informasjon som er uutholdelige for alle, fortsetter ordføreren.