Britney Spears søster bryter tausheten

Det var sist onsdag at Britney Spears (39) i et rettsmøte snakket om vergemålet hun er underlagt.

Der uttalte den tidligere popstjernen at hun ikke lenger ønsker å være under vergemålet til sin far, James Parnell Spears, og at hun ønsker kontroll over sitt eget liv.

Faren har vært verge for Spears i 13 år, og har hatt kontroll over alt fra personlige gjøremål til økonomien hennes.

Nå som søsteren har uttalt seg, velger lillesøsteren Jamie Lynn Spears (30) å følge etter.

– Jeg har ikke gjort det før, fordi jeg har tenkt at søsteren min kan snakke for seg selv, begynner hun.

– Jeg elsker søsteren min, og har gjort det siden den dagen jeg ble født. Jeg bryr meg bare om at hun skal ha det bra, sier hun i en video hun har lagt ut på sin egen instagram-profil mandag.

Hun sier også hun har oppfordret søsteren til å ta grep om verge-situasjonen tidligere.

– Jeg er så glad for at hun nå rådfører seg på nytt, som jeg ba henne om å gjøre for mange år siden. Jeg er veldig stolt av henne for å tatt det steget. Jeg støtter henne hundre prosent, sier hun.

Det har også gått rykter om at både faren og lillesøsteren har utnyttet popstjernen økonomisk. Dette avkrefter hun.

– Jeg har betalt mine egne regninger siden jeg var 10 år, sier hun.

Etter rettsmøtet sist uke ble Spears bedt om å formulere et krav om å oppheve vergemålet, og levere det til retten. Det uttalte hun tydelig at hun skulle gjøre.

Det er foreløpig ikke satt noen ny dato for nytt rettsmøte.