Fransk sjokkexit - Sveits til kvartfinale etter Mbappé-bom

Frankrike 3-3 Sveits (7-8 etter straffesparkkonkurranse)

Se Mbappés bom øverst!

Frankrike møtte Sveits i åttedelsfinalen av fotball-EM i Bucuresti mandag kveld. Det skulle bli en heseblesende, målrik og svært underholdende affære.

De regjerende verdensmestrene var storfavoritter, men Haris Seferović sjokkerte imidlertid fotball-Europa da han headet inn kampens første mål.

Etter pause tok det fullstendig av i Romania. Riccardo Rodriguez' straffespark etter 55 minutter ble mesterlig reddet av Frankrike-kaptein Hugo Lloris. Da var det tid for Karim Benzema-show.

På 103 sekunder snudde Real Madrid-spissen kampen med et kunstmål og en heading etter et fantastisk angrep. Da Paul Pogba klinket ballen i krysset med kvarteret igjen trodde nok mange at kampen var kjørt. Men ikke Sveits.

Seferović reduserte til 2-3 med ti minutter igjen før innbytter Mario Gavranovic utlignet for de hvitkledde på overtid. En utrolig fotballkamp gikk til ekstraomganger.

– Den mest underholdende dagen i fotballhistorien, skrev Brede Hangeland på Twitter etter dagens 14. EM-scoring på to kamper.

Etter målløse ekstraomganger ble det straffesparkkonkurranse.

Den vant Sveits etter at Kylian Mbappé brente Frankrikes femte straffespark. Nå møter Sveits Spania til kvartfinale fredag 2. juli.

– Utrolig, det er utrolig, sier keeper Yann Sommer, som reddet Mbappés straffespark.

– Unnskyld for å si det sånn, men det er faen så utrolig. Vi kan score 2-0 og avgjøre kampen, men straffebommen knakk oss litt. Etter 3-1, å komme tilbake sånn... Mot Frankrike... Å vise den karakteren... Dette laget er faen meg utrolig, mann, sier Sveits-kaptein Granit Xhaka, som også ble kåret til banens beste.

Sveitsisk sjokkscoring

Forsvarskjempen Raphaël Varane var nære ved å sende Les Bleus i ledelsen etter kun to minutter, men Real Madrid-stopperen heading etter hjørnespark gikk over mål.

Da var Sveits-spiss Seferović mer treffsikker med pannebrasken etter kvarteret. 29-åringen headet de hvitkledde i en overraskende ledelse .

– Det der er en sterk heading, Det er strålende gjort, posisjoneringen, han ligger på blindsiden av Lenglet og styrer den ned i hjørnet akkurat hardt nok til side for Lloris. Det kan nesten ikke gjøres bedre, kommenterte Petter Myhre.

Strafferedning og Benzema-gi

Deschamps tok grep i pausen. Kingsley Coman erstattet Clement Lenglet.

Steven Zuber, som serverte Seferovic på åpningsmålet ble meid ned på kanten boksen og dommer dømte straffe etter en VAR-sjekk. Ricardo Rodriguez klemte til fra elleve meter, men Hugo Lloris vartet opp med sin første strafferedning for Frankrike siden oktober 2012.

Da våknet Les Bleus. Benzema, som er tilbake for Frankrike etter at sex-skandalen med Mathieu Valbuena har holdt ham ute av landslaget siden 2015, utlignet for Les Bleus med et kunstmål tre minutter etter Lloris strafferedning. 103 sekunder senere hadde han snudd kampen med sin andre scoring.

– Tre magiske minutter blir til fem. Når Frankrike så ut til å være halvveis på vei til Paris er de nå i ferd med å lette til Wembley.

– De henter frem noen scoringer fra en annen verden, kommenterte Myhre.

Pogba-kanon, overtidsutligning og ekstraomganger

Paul Pogba ville ikke være noe dårligere enn lagkompis Benzema. Manchester United-spilleren banket ballen like greit i krysset med 15 minutter igjen til 3-1. Seferović tente så et håp for Sveits med ti minutter igjen da han satte inn Sveits' andre og kampens femte.

Mario Gavranovic trodde han hadde utlignet for de hvitkledde med fem minutter igjen, men innbytteren ble korrekt avvinket for offside.

Han skulle få sin revansje få minutter senere da han utlignet til 3-3 på overtid.

– Fra ytterste fortvilelse til den største ekstasen, utbrøt Wikestad da målet gikk inn.

Frankrike-innbytter Coman banket ballen i krysstolpen og ut i ordinær tids siste angrep. Ekstraomganger i Bucuresti.

Der var Les Bleus nærmest seieren, men det endte med straffesparkkonkurranse. Der vant Sveits 5-4 og avanserte til kvartfinale.